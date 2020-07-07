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Bakanlar Kurulu'ndan bedelli askerlik açıklaması

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KKTC'de Bakanlar Kurulu, bugün Türkiye'den seyehatler konusunda ek önlemlerle ilgili fikir egzersizi yapıldığını açıkladı
Bakanlar Kurulu'ndan bedelli askerlik açıklaması

KKTC Bakanlar kurulundan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik imkanı ile bağlantılı Askerlik Yasası’nda değişiklik Yasa Tasarısını ele aldık, Meclis’e sevk edeceğiz.

1 Ocak 2016 tarihi öncesinde, yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların belirli ücreti ödedikten sonra af kapsamına aldık.

Yurtdışında eğitim ve çalışma için bulunduğu için özel statüden yararlanan kişilerin 15 gün askerlik hizmetini yerine getirdikten sonra 3 bin Sterlin ödeme yapabilecekler.

Yurtdışında eğitim ve çalışma için bulunduğu için özel statüden yararlananların 6 bin Sterlin ödedikten sonra askerliklerini yerine getirmelerine imkan sağladık.

Yurtdışındakilerin özel statü kapsamında bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler Bin Sterlin ödemek kaydı ile hizmetlerini yerine getirmiş olacak.

Bu düzenlemeler Meclis’e sevk edilecek, Meclis’ten ve Cumhurbaşkanından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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