 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.972
  • Altın 128,025
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,6706
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALibya'da kaçırılan uçak Malta'ya indi!

Bakanlar Kurulu'ndan yeni karar: "Plakalar beyaz olacak"

» »
Bakanlar Kurulu'ndan yeni karar: "Plakalar beyaz olacak"
Olayı halkla paylaşan TDP Lefkoşa Milletvekili Zeki Çeler, "ben arabamın plakasını #değişmeyeceğim, #SendaDeğişme" şeklinde iki hastag açarak sivil itaatsizliğin hemen başlaması gerektiğini savundu.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Hükumetin kararını manasız bulduğunu kaydeden Çeler, sivil itaatsizliğin hemen başlaması gerektiğini ve kararın menfaat amaçlı çıkarıldığını vurguladı.

Çeler, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ben arabamın plakasını #DEĞİŞMEYCEĞİM! #SendaDeğişme

Sivil araç plakalarının tümünün beyaz olmasına ilişkin bakanlar kurulu kararı geçmiş!

Kiralık araçların plaka renginin değişmesine "dünyada böyle" deyip geçiştiren hükümet aslında birilerine "katkı" sağlamak adına bu kararı verdiğini biliyoruz.

Bu gereksiz, mantıksız, toplum bazında manasız ve amaçsız karara kimsenin uymaması ve sivil itaatsizliğin şimdi başlaması gerekiyor.

Bizlerde yasal yollardan bunun peşini bırakmayacağız. Önümüzde koskoca 1 yıl var ne olur ne biter kimse bilemez. O yüzden Hiçbir varandaşımızın araç plakalarını DEĞİŞMEMESİNİ şiddetle tavsiye ederim. Bu hükümetin birilerine kar sağlamasına ortak olmayın! Bu karar ortadan kalkacaktır!!!!

 

ESKİ VE YENİ TÜZÜK ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

 

Tüzüğün eski halinde, Kordiplomatik ve yabancı temsilcilik üyelerine ait olan araçlarda plaka yeşil renk olarak belirlenmişti ve yeni alınan kararda da yeşil olarak kaldı.

Yine eski tüzükte, “Z” kiralık motorlu araç olarak kiralanmış araçlardaki plakalar kırmızı renk olarak belirlenmişti. Fakat hükumet tüm dünyada beyaz olduğunu ileri sürerek beyaz renkte olması kararına vardı ama belirsizlik halen sürüyor.

Normal binek arabalarda aracın ön tarafındaki plaka beyaz ve arka tarafındaki plaka da sarı olarak karar verilmişti. Yeni alınan kararda ise artık hem ön hem de arka plaka beyaz olacak.

15722418_10158032827010217_416022473_n.jpg

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DP 10. Olağan Kurultayı bugün yapılıyor24 Aralık 2016 Cumartesi 14:14
  • "Dün Haspolat, bugün CAS yarın sıra hangi işyerinde?"24 Aralık 2016 Cumartesi 12:57
  • DİSİ’li Tornaritis: “Yeni bir tarih yaratabiliriz”24 Aralık 2016 Cumartesi 12:52
  • 13. maaşlar Maliye’deki soruna takıldı24 Aralık 2016 Cumartesi 12:31
  • Devlet hastanesinden önemli duyuru!24 Aralık 2016 Cumartesi 12:27
  • GKK, şehit aileleri onuruna yemek düzenledi24 Aralık 2016 Cumartesi 11:52
  • DAÜ BİR-SEN’den CAS çalışanlarına ve EMEK-İŞ’e destek...24 Aralık 2016 Cumartesi 11:50
  • "Mazeret üretme şekli üzüntü verici"23 Aralık 2016 Cuma 16:33
  • “Direk Ekonomik konuların üzerine odaklanın!”23 Aralık 2016 Cuma 16:23
  • CAS çalışanlarının mücadelesine bir destek de CTP'den geldi23 Aralık 2016 Cuma 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti