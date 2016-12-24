Bakanlar Kurulu'ndan yeni karar: "Plakalar beyaz olacak"

Olayı halkla paylaşan TDP Lefkoşa Milletvekili Zeki Çeler, "ben arabamın plakasını #değişmeyeceğim, #SendaDeğişme" şeklinde iki hastag açarak sivil itaatsizliğin hemen başlaması gerektiğini savundu.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Hükumetin kararını manasız bulduğunu kaydeden Çeler, sivil itaatsizliğin hemen başlaması gerektiğini ve kararın menfaat amaçlı çıkarıldığını vurguladı.

Çeler, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ben arabamın plakasını #DEĞİŞMEYCEĞİM! #SendaDeğişme

Sivil araç plakalarının tümünün beyaz olmasına ilişkin bakanlar kurulu kararı geçmiş!

Kiralık araçların plaka renginin değişmesine "dünyada böyle" deyip geçiştiren hükümet aslında birilerine "katkı" sağlamak adına bu kararı verdiğini biliyoruz.

Bu gereksiz, mantıksız, toplum bazında manasız ve amaçsız karara kimsenin uymaması ve sivil itaatsizliğin şimdi başlaması gerekiyor.

Bizlerde yasal yollardan bunun peşini bırakmayacağız. Önümüzde koskoca 1 yıl var ne olur ne biter kimse bilemez. O yüzden Hiçbir varandaşımızın araç plakalarını DEĞİŞMEMESİNİ şiddetle tavsiye ederim. Bu hükümetin birilerine kar sağlamasına ortak olmayın! Bu karar ortadan kalkacaktır!!!!

ESKİ VE YENİ TÜZÜK ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Tüzüğün eski halinde, Kordiplomatik ve yabancı temsilcilik üyelerine ait olan araçlarda plaka yeşil renk olarak belirlenmişti ve yeni alınan kararda da yeşil olarak kaldı.

Yine eski tüzükte, “Z” kiralık motorlu araç olarak kiralanmış araçlardaki plakalar kırmızı renk olarak belirlenmişti. Fakat hükumet tüm dünyada beyaz olduğunu ileri sürerek beyaz renkte olması kararına vardı ama belirsizlik halen sürüyor.

Normal binek arabalarda aracın ön tarafındaki plaka beyaz ve arka tarafındaki plaka da sarı olarak karar verilmişti. Yeni alınan kararda ise artık hem ön hem de arka plaka beyaz olacak.