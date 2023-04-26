Balık eti mi? Kırmızı et mi? Beyaz et mi?

Kırmızı et ve tavuk fiyatları hızlı yükselirken, 15 Nisan'da başlayan ve 15 Eylül'e kadar sürecek olan av yasağı balık alternatifini de azalttı. Hem kesesini hem de sağlığını düşünen vatandaş ne yiyecek?

Kırmızı et, özellikle tavuk etini kapsayan beyaz et ve balık eti popüler besin kaynaklarıdır, ancak besin profilleri ve potansiyel sağlık yararları bakımından farklılık gösterirler.

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KIRMIZI ETİN FAYDALARI

– Kırmızı et, vücuttaki dokuların inşası ve onarımı için gerekli olan yüksek kaliteli proteinin zengin bir kaynağıdır.

– Kırmızı et aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve oksijenin vücutta taşınması için önemli olan iyi bir demir kaynağıdır.

– B12 vitamini öncelikle kırmızı et de dahil olmak üzere hayvansal gıdalarda bulunur. B12 vitamini sinir sistemi, DNA sentezi ve kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için önemlidir.

– Kırmızı et aynı zamanda bağışıklık fonksiyonu, yara iyileşmesi ve DNA sentezi için önemli olan iyi bir çinko kaynağıdır.

“Bununla birlikte, bazı çalışmalar çok miktarda kırmızı et tüketmenin kalp hastalığı, kanser ve diğer sağlık sorunları riskinin artmasıyla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bunun nedeni, kırmızı etin genellikle doymuş yağ ve kolesterol bakımından yüksek olmasıdır, bu da kan kolesterol seviyelerini artırabilir ve kronik hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilir.”

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TAVUK ETİNİN FAYDALARI

– Vücuttaki dokuların inşası ve onarımı için gerekli olan yüksek kaliteli proteinin zengin bir kaynağıdır.

– Özellikle tavuk göğsü gibi yağsız kesimleri seçerseniz, diğer et türlerine kıyasla nispeten düşük yağ oranına sahiptir.

– Metabolizma, bağışıklık fonksiyonu ve genel sağlık için önemli olan niasin, B6 vitamini ve selenyum gibi temel besinleri içerir.

– Bazı çalışmalar, sağlıklı bir diyetin parçası olarak tavuk eti tüketmenin kilo kaybını desteklemeye ve vücut kompozisyonunu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

“Tavukların çoğu, hastalıkları önlemek ve büyümeyi teşvik etmek için rutin olarak antibiyotik verilen fabrika çiftliklerinde yetiştirilmektedir. Bu durum, tedavisi zor olabilen antibiyotiğe dirençli bakterilerin gelişimine katkıda bulunabilir. Çiğ veya az pişmiş tavuk eti, gıda kaynaklı hastalıklara neden olabilen salmonella ve campylobacter gibi zararlı bakterilerle kontamine olabilir.”

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BALIK ETİNİN FAYDALARI

– Balık, beyin fonksiyonu, kalp sağlığı ve vücuttaki iltihaplanmayı azaltmak için önemli olan zengin bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır.

– Çoğu balıkta doymuş yağ ve kolesterol oranı düşüktür, bu da onları kırmızı ete göre daha sağlıklı bir alternatif haline getirir.

– Balık, kemik sağlığı ve bağışıklık fonksiyonu için önemli olan D vitamininin az sayıdaki diyet kaynaklarından biridir.

– Balık aynı zamanda selenyum, iyot ve çinko gibi minerallerin de iyi bir kaynağıdır.

“Düzenli olarak balık yemek kalp hastalığı, felç ve diğer kronik hastalık risklerinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Amerikan Kalp Derneği, özellikle somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar olmak üzere haftada en az iki porsiyon balık yenmesini önermektedir.”