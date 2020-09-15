Baraka Kültür Merkezi Eğitim Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yapacağını Duyurdu

Baraka Kültür Merkezi eğitimdeki sorunları ve derinleştirilen fırsat eşitsizliğini dile getirmek ve hükümete taleplerini iletmek amacıyla 17 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te Eğitim Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yapacaktır.
Eylemde, Bakanlığa bir de kara tahta hediye edilerek üzerine hükümetin ev ödevi ve notu yazılacaktır.
Sınırlı sayıda kişi ile ve sosyal mesafeli olarak gerçekleştirilecek açıklamaya basın emekçilerinin ilgisi ve katılımı özlenir.
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