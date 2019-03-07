Baraka Kültür Merkezi yarın emekçi kadınlar günü nedeniyle buluşma etkinliği düzenliyor

Kadının, her zaman başarıyla bir yerlere gelmeye çalışan ama iş yerinde rekabet, mobing, taciz, hamile kalıp işten atılma korkusu ile mücadele ettiğini belirten Erkıvanç, sözlerini şöyle tamamladı:

Baraka Kültür Merkezi, kadının ve tüm toplumun özgürleşmesi, muhafazakar baskılara dur demek, erkek şiddetine karşı seslerini yükseltmek, krizin yüküne isyan etmek ve eşitliğin, özgürlüğün, birliğin olduğu bir dünya için yarın Lefkoşa Dereboyu sokağında Citroen ışıkları olarak bilinen kavşakta buluşma etkinliği düzenleyeceklerini açıkladı.

Baraka Kültür Merkezi adına Halide Erkıvanç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart 1857'de kız kardeşlerinin daha iyi iş koşulları olması ve eşit işe eşit ücret talepleriyle grev yaparken canlarından olduğunu belirtti.

Bu günü kadınlara sadece gül vererek ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü pembe bir kadınlar günü olarak sunmaya ve bu günün önemini unutturmaya çalışanların hala aynı olduğunu dile getiren Erkıvanç, “Kapitalizm 8 Mart'ı tekeline almış, bu mücadele gününü kampanyalar, 'kadınlara özel' hediye çekilişleri gibi ucuz numaralarla çirkinleştiriyor. Ayrıca yapılan reklam filmleri ya kadınların ev işleriyle uğraşması gerektiğini söyleyen, onlara ev içi hizmetle ilgili hediyeler almanız gerektiğini telkin eden reklamlar ya da kadınların her zaman diğer hemcinsleriyle yarış içinde olması, hep bakımlı, güzel, zayıf bir vücuda sahip olması gerektiğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

Kadının, her zaman başarıyla bir yerlere gelmeye çalışan ama iş yerinde rekabet, mobing, taciz, hamile kalıp işten atılma korkusu ile mücadele ettiğini belirten Erkıvanç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sizce kadınlar hala zor koşullarda mücadeleler vermiyor mu? Bu mücadeleler uğrunda öldürülmüyorlar mı? Kadınlar öldürülüyor, her gün 'sevdikleri', 'sevildikleri' insanlar tarafından aşk, kıskançlık gibi bahanelerle öldürülüyor, ya da hiç tanımadıkları insanlar tarafından öldürülüyor.

Peki ya ölümden kurtulup kaçabilen kadınlara noluyor? Devletin görevi olan, onların sığınabileceği bir sığınma evi var mı? Tecavüze uğruyorlar ve bunu kanıtlamak için en az tecavüz kadar travmatik kontrollerden geçmek zorunda kalıyorlar sonra yine sığınabilecekleri bir yer bulamıyorlar. Kadınların muhafazakarlaştırma politikalarıyla eve ve kendi içlerine kapatılması, ev yüküyle ezilirken ataerki eş ve krizle mücadele etmeye çalışmaları ne kadar kolay olabilir? Kadınların özel sektörde az maaşa ve güvencesiz çalıştırılması ama aynı zamanda ev işleri ve çocuklarla ilgilenmek zorunda olması adaletli mi? Devletin ücretsiz kreşleri neden yok? Seks köleliğinin var olması neden hükümetleri rahatsız etmiyor? Kadınları yalnızlaştırarak, baskılayarak, susturarak, metalaştırarak, değersizleştirerek ne yapmaya çalışıyorlar? Soruların cevaplarını biliyoruz ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz, susmayacağız! Sesimizi birlikte yükseltmek için, kadının ve tüm toplumun özgürleşmesi için, muhafazakar baskılara dur demek için, erkek şiddetine karşı sesimizi yükseltmek için, krizin yüküne isyan etmek için, eşitliğin, özgürlüğün, birliğin olduğu bir dünya için 8 Mart Cuma günü 17.30'da Citroen ışıklarında buluşalım.”