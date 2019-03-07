  • BIST 103.408
  • Altın 225,134
  • Dolar 5,4396
  • Euro 6,1534
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Baraka Kültür Merkezi yarın emekçi kadınlar günü nedeniyle buluşma etkinliği düzenliyor

» »
Kadının, her zaman başarıyla bir yerlere gelmeye çalışan ama iş yerinde rekabet, mobing, taciz, hamile kalıp işten atılma korkusu ile mücadele ettiğini belirten Erkıvanç, sözlerini şöyle tamamladı:
Baraka Kültür Merkezi yarın emekçi kadınlar günü nedeniyle buluşma etkinliği düzenliyor

Baraka Kültür Merkezi, kadının ve tüm toplumun özgürleşmesi, muhafazakar baskılara dur demek, erkek şiddetine karşı seslerini yükseltmek, krizin yüküne isyan etmek ve eşitliğin, özgürlüğün, birliğin olduğu bir dünya için yarın Lefkoşa Dereboyu sokağında Citroen ışıkları olarak bilinen kavşakta buluşma etkinliği düzenleyeceklerini açıkladı.

Baraka Kültür Merkezi adına Halide Erkıvanç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart 1857'de kız kardeşlerinin daha iyi iş koşulları olması ve eşit işe eşit ücret talepleriyle grev yaparken canlarından olduğunu belirtti.

Bu günü kadınlara sadece gül vererek ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü pembe bir kadınlar günü olarak sunmaya ve bu günün önemini unutturmaya çalışanların hala aynı olduğunu dile getiren Erkıvanç, “Kapitalizm 8 Mart'ı tekeline almış, bu mücadele gününü kampanyalar, 'kadınlara özel' hediye çekilişleri gibi ucuz numaralarla çirkinleştiriyor. Ayrıca yapılan reklam filmleri ya kadınların ev işleriyle uğraşması gerektiğini söyleyen, onlara ev içi hizmetle ilgili hediyeler almanız gerektiğini telkin eden reklamlar ya da kadınların her zaman diğer hemcinsleriyle yarış içinde olması, hep bakımlı, güzel, zayıf bir vücuda sahip olması gerektiğini söylüyor” ifadelerini kullandı.

Kadının, her zaman başarıyla bir yerlere gelmeye çalışan ama iş yerinde rekabet, mobing, taciz, hamile kalıp işten atılma korkusu ile mücadele ettiğini belirten Erkıvanç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sizce kadınlar hala zor koşullarda mücadeleler vermiyor mu? Bu mücadeleler uğrunda öldürülmüyorlar mı? Kadınlar öldürülüyor, her gün 'sevdikleri', 'sevildikleri' insanlar tarafından aşk, kıskançlık gibi bahanelerle öldürülüyor, ya da hiç tanımadıkları insanlar tarafından öldürülüyor.

Peki ya ölümden kurtulup kaçabilen kadınlara noluyor? Devletin görevi olan, onların sığınabileceği bir sığınma evi var mı? Tecavüze uğruyorlar ve bunu kanıtlamak için en az tecavüz kadar travmatik kontrollerden geçmek zorunda kalıyorlar sonra yine sığınabilecekleri bir yer bulamıyorlar. Kadınların muhafazakarlaştırma politikalarıyla eve ve kendi içlerine kapatılması, ev yüküyle ezilirken ataerki eş ve krizle mücadele etmeye çalışmaları ne kadar kolay olabilir? Kadınların özel sektörde az maaşa ve güvencesiz çalıştırılması ama aynı zamanda ev işleri ve çocuklarla ilgilenmek zorunda olması adaletli mi?  Devletin ücretsiz kreşleri neden yok? Seks köleliğinin var olması neden hükümetleri rahatsız etmiyor? Kadınları yalnızlaştırarak, baskılayarak, susturarak, metalaştırarak, değersizleştirerek ne yapmaya çalışıyorlar? Soruların cevaplarını biliyoruz ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz, susmayacağız! Sesimizi birlikte yükseltmek için, kadının ve tüm toplumun özgürleşmesi için, muhafazakar baskılara dur demek için, erkek şiddetine karşı sesimizi yükseltmek için, krizin yüküne isyan etmek için, eşitliğin, özgürlüğün, birliğin olduğu bir dünya için 8 Mart Cuma günü 17.30'da Citroen ışıklarında buluşalım.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Cedaw iç hukukumuzun parçasıdır ve uygulanmalıdır”07 Mart 2019 Perşembe 14:05
  • KTSÇHB, Sağlık Bakanı Besim’e çağrı yaptı07 Mart 2019 Perşembe 14:00
  • Dış politikada aktif bir diplomasi yürütüyoruz07 Mart 2019 Perşembe 13:55
  • ‘Ömrüme Haciz’in tanıtımı, Cumartesi günü07 Mart 2019 Perşembe 13:50
  • KTGB’nin medya başarı ödülleri yarışması için başvuru süresi başladı07 Mart 2019 Perşembe 13:45
  • Taşımacılıktaki sorunlar Maliye Bakanlığı’nda ele alındı07 Mart 2019 Perşembe 13:40
  • Nidai: “Hiçbir hukuki ve gerçek bilgi temellerine dayanmıyor”07 Mart 2019 Perşembe 13:35
  • 'Değişim İçin Eşit, Akılcı, Yaratıcı Ol'07 Mart 2019 Perşembe 13:30
  • 14 Mart Dünya Böbrek Günü’nde Panel Düzenleniyor07 Mart 2019 Perşembe 13:25
  • Özçınar kadınları kutladı07 Mart 2019 Perşembe 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti