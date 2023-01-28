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Barçın: Duymuş birinden bir şeyler salla babam salla!

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CTP Milletvekili ve ekonomist Devrim Barçın, zamların nedenini ‘maaş’ artışına bağlayanlara, ‘İktisata Giriş’ kitabını okumalarını tavsiye ederek, “Duymuş birinden bir şeyler salla babam salla!” ifadelerini de kullandı.
Barçın: Duymuş birinden bir şeyler salla babam salla!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili ve ekonomist Devrim Barçın, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Barçın, zamların nedenini ‘maaş’ artışına bağlayanlara, ‘İktisata Giriş’ kitabını okumalarını tavsiye etti.

Barçın, “Hayır bir de bu tipler "ekonomist" geçinir ama sorsan hayatında bu konuya yönelik tek bir makale bile okumamıştır” ifadelerini kullanarak, “Duymuş birinden bir şeyler salla babam salla!” dedi.

 

 

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