Basat:Gerekli altyapıyı oluşturmaya hazırız 2 yıldır sadece basit bir onay bekliyoruz

İnternet servis sağlayıcısı Kemal Basat sosyal medya hesabından interneti hızlandırmak için gerekli altyapıyı oluşturmalarının önünde 2 yıldır basit bir onay'ın engel olduğunu söyledi.

işte o paylaşım:

Bu benim evimin normal bir günde İnternet bağlantısı...

Son 2 yıldır her evde bu bağlantı hızının olmamasının önündeki engelin suni olduğunu, İnternet Servis Sağlayıcılar olarak Ulaştırma Bakanlığının bize izin vermesi halinde Devlet tarafından tek bir kuruş yatırım ya da maliyet gerektirmeden, vatanaşın şimdi ödediği İnternet ücretlerine yakın fiyatlara 50, 100 hatta 200Mbit İnternet servisi sağlayabilmek için gerekli altyapıyı oluşturmaya hazır olduğumuzu ve bunun için tam 2 yıldır sadece basit bir onay beklediğimizi biliyor musunuz? Ansızın aklıma geldi paylaşmak istedim, belki tünelin ucunda yeni bir ışık gördüğümdendir...