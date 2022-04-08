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Başbakan Açıkladı... Alkole Neden İndirim Yapılmadı

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Alkollü içkilere yönelik uygulanan FİF’in düşürüldüğü yönündeki açıklamalara karşın karar Resmi Gazete’de yayımlanmadı.
Başbakan Açıkladı... Alkole Neden İndirim Yapılmadı

Alkollü içkilere yönelik uygulanan Fiyat İstikrar Fonu’nun (FİF) düşürüldüğü yönündeki açıklamalara karşın, kararın henüz Resmi Gazete’de yayımlanmaması soru işaretleri yarattı.  

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, FİF ile ilgili düzenlemeyi yapan ekipteki kişilerin tümünün Koronavirüse yakalandığını, bu nedenle çalışmaların aksadığın ifade etti.

Sucuoğlu, test sonuçları pozitif çıkan personelin söz konusu çalışmayı evden yapmaları yönünde direktif verdiğini, en kısa sürede kararın Resmi Gazete’de yayımlanacağını belirtti.

Hükümet, ithal içkilerde litre başına uygulanan fonu 13 TL’den 50 TL’ye, şarabın litre başına uygulanan fonunu 4 TL’den 20 TL’ye ve birada 3 TL olan fonu 15 TL’ye yükseltmişti.

Söz konusu zamma gelen yoğun tepkinin ardından, ithal içkilerde litre başına uygulanan fon 50 TL’den 25 TL’ye, yerli içkilerde uygulanan fonun 40 TL’den 15 TL’ye, şarapta 20 TL’den 7 TL’ye, birada 15’ten 5 TL’ye, fıçı birada 17,5’ten 6 TL’ye düşürülmüştü.

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