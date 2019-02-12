Başbakan Erhürman Ankara'ya gidiyor

Başbakan Tufan Erhürman Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçisi Şeref Malkoç’un davetlisi olarak ” 6.Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını” sempozyumuna katılmak üzere bu akşam Ankara’ya gidiyor.

Başbakan Tufan Erhürman Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçisi Şeref Malkoç’un davetlisi olarak ” 6.Yılında Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını” sempozyumuna katılmak üzere bu akşam Ankara’ya gidiyor.

Başbakan Erhürman, 14 Şubat tarihinde T.B.M.M Tören salonunda gerçekleştirilecek olan Sempozyum’un açılışında bir de konuşma yapacak. Erhürman ayrıca 13 Şubat 2019 akşamı saat 18.00’da Grand Ankara Otel’inde gerçekleştirilecek “Buluşma Toplantısında” Ankara’da yaşayan yurttaşlarımızla bir araya gelecek.

Başbakan Tufan Erhürman Ankara ziyareti sırasında bazı temas ve görüşmeler de gerçekleştirecek.