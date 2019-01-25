Başbakan Erhürman Geçitkale’de halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi

Başbakan Tufan Erhürman, hükümet olarak tüm olumsuzluklara rağmen hedefler doğrultusunda sosyal ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için önemli hamleler yaptıklarını söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, hükümet olarak tüm olumsuzluklara rağmen hedefler doğrultusunda sosyal ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için önemli hamleler yaptıklarını söyledi.

Başbakan Erhürman, “Bu memlekette bir şey olmaz, bir şey değişmez, yapanın yanına kâr kalır” algısını değiştireceklerini vurgulayarak, “Yapanın yanına kâr kalmaz, sorumluları bulunur, hesabı sorulur, bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. İnsanımıza inanıyoruz” dedi.

Başbakan Erhürman, muhalefetin sürekli hükümete ömür biçtiğini, kurultayında dahi her genel başkan adayının cebinde ayrı bakanlar kurulu listesi taşıdığını belirterek, hükümet içerisinde herhangi bir tartışma olmadığını vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman dün akşam Geçitkale Gençlik Kültür ve Kongre Merkezi’nde halk toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek hükümetin 11 aylık icraatlarını anlattı.

Erhürman, 11 ay önce hükümet olarak kendilerine; sosyal ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek için hamleler yapmak ve “yapanın yanına kâr kalır ve bir şey değişmez” iddiasını değiştirmek gibi iki, temel hedef koyduklarını söyledi.

Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirecekleri dönemde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını; öncelikle mevcut bütçeyle devam etmek zorunda kaldıklarını, temmuz ayında yüzde 80’e varan döviz kuru artışıyla karşılaştıklarını, yıl sonunda da sel felaketleri yaşandığını, bunlara rağmen bu olumsuzlukların arkasına saklanmadan önemli hamleler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“İTHALAT 1 MİLYAR 700 MİLYON DOLAR, İHRACAT SADECE 100 MİLYON DOLAR”

Erhürman, KKTC’nin ithalatının 1 milyar 700 milyon dolar, ihracatının ise sadece 100 milyon dolar olduğunu kaydederek, bu nedenle döviz kuru kaynaklı hayat pahalılığının Türkiye’den daha yüksek çıktığını belirtti.

Satacak mekanizma ve ürün kalitesi yakalanamadığı için otellerde tüketilen ürünlerin çoğunun ithal olduğunu vurgulayan Erhürman, “Otellere satabilsek, yurt dışına ihraç edecek mal bulamayız” dedi.

“TURİZM GELİRLERİ DIŞARIYA GİDİYOR”

Başbakan Erhürman, turizmden 850 milyon dolar gelir sağlandığını ancak bu gelirin de dışarıya gittiğini kaydetti.

Erhürman, otellerde çalışanların sadece yüzde 22’sinin KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, ülkede yüzde 18 genç işsiz bulunduğunun altını çizdi.

SEL FELAKETLERİNİN KAMUYA ZARARI

Hükümet olarak 11 ay içerisinde diğer olumsuzluklar yanında sel felaketiyle de karşı karşıya kaldıklarını anlatan Erhürman, sadece Lapta, Alsancak ve Dikmen’de yollarda meydana gelen zararın yaklaşık 16 milyon TL olduğunu açıkladı.

HÜKÜMETİN İCRAATLARINDAN BAZILARI

Tüm bu olumsuzluklara karşın, parmaklarının arkasına saklanmadan önemli icraatlar gerçekleştirdiklerini belirten Erhürman, Güzelyurt’ta narenciye üreticisine yerel kaynaklardan ucuz su temini sağlandığını, Güzelyurt -Lefke yolunun Doğancı’ya kadar olan bölümünü tamamladıklarını kaydetti.

Kalkanlı’da Yaşam Evi açıldığını, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 32 kalem değişiklik yapıldığını, hastanede dün itibarıyla uyku apnesi rahatsızlığı olanlar için uyku merkezi açıldığını, yıllardır eksikliği hissedilen adli tıp kurulduğunu anlattı.

Erhürman, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 2 olan hekim sayısını 12’ye çıkardıklarını, Güzelyurt Hastanesi inşaatının ikinci etap ihalesinin tamamlandığını belirterek, “Ekonomik krizin arkasına saklanmadan, bu icraatları gerçekleştirdik” dedi.

HAYAT PAHALILIĞI ARTIŞI VE ASGARİ ÜCRET

Orta gelirliye hayat pahalılığının 3-4 puan üzerinde artış verdiklerini belirten Erhürman, asgari ücret artışıyla ilgili olarak da “Asgari ücret yeterli değil ama bu bir denge işidir. Hem işveren hem işçi asgari ücrete şikayet etti, demek ki tamamdır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tufan Erhürman, ayakta kalabilmelerini sağlamak üzere asgari ücretliye hayat pahalılığı oranında artış yaptıklarını anlattı.

“OTELLERLE ÜRETİCİYİ BULUŞTURACAĞIZ”

Başbakan Tufan Erhürman, hafta sonu, ilgili bakanlar, otel yöneticileri ve üreticileri buluşturarak, yerli üretimin otellerde tüketilmesine ilişkin bir toplantı gerçekleştireceklerini açıkladı, “Ülkede üretilenleri otellere satsak, başka şeye ihtiyaç duymayız” dedi.

Başbakan Erhürman, ülkedeki üniversite sayısına dikkat çekerek, bilişim sektörü, Ar-Ge ve teknoparklarla ilgili çalışmalar da yürütüldüğünü kaydetti.

YOLSUZLUK İDDİALARI SORUŞTURMALARI

Başbakan Tufan Erhürman, CAS, Kıb-Tek, Spor Dairesi ve eski siyasilerle ilgili soruşturmaları örnek göstererek, soruşturmalarda ne polise ne de Savcılığa müdahalede bulunduklarını, sadece istenilen verileri sunduklarını kaydetti.

Yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak amaçlarının birini suçlamak olmadığını vurgulayan Erhürman, “Suçlu- suçsuz ortaya çıksın” dedi.

İSTİHDAMLAR

Hükümetin 11 ayda gerçekleştirdiği istihdam rakamlarını da paylaşan Erhürman, 11 ayda Kamu Hizmeti Komisyonu’nun sınavıyla 340 kadrolu personel istihdam edildiğini, içinde eski CAS çalışanlarının da bulunduğu 10 kadar da geçici personel istihdam edildiğini belirtti.

HÜKÜMET DÜŞECEK İDDİALARI

“Hükümet düşecek” iddialarına da yanıt veren Başbakan Erhürman, “Böyle bir tartışma yok. 4 partili koalisyon hükümeti icraatlarıyla bir bütündür. Bu hükümet yoluna devam eder” dedi.

“ÜNİVERSİTE PLANLAMASI YANLIŞ”

Ülkede 20 üniversite bulunduğunu, 20 tanesinin de sırada beklediğini kaydeden Erhürman, “20 tane üniversite var ama bu bölgede bir tane yok. Böyle planlama olmaz. Böyle bir planlama mahrumiyet bölgeleri yaratır. Bize üniversite kurmak için başvuranlara, üniversite olmayan bölgeleri göstererek, ‘buraya kurarsanız, izin veririz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU MEMLEKETTE BİR ŞEY OLMAZ ALGISINI KIRACAĞIZ”

Başbakan Erhürman, “Bu memlekette bir şey olmaz algısını kıracağız. Benim doktorum yapar, benim mühendisim de yapar. Bu memleketten bir şey olur. Yapanın yanın kâr kalmaz, sorumluları bulunur, hesabı sorulur, bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. İnsanımıza inanıyoruz” dedi.

Başbakan bir soru üzerine, bazı bankaların ve kooperatiflerin, önceden alınmış tüketici kredileri faizlerini artırdıklarını hatırlatarak, esnek faiz uygulamasını kaldırılmasıyla ilgili çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

ŞAHALİ: “ADA’YA İSMİNİ VEREN RENK, DOĞAYA HAKİM”

Halk buluşmasında Başbakan Tufan Erhürman’dan önce söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, tarım kesimi açısından yağışların bol olması nedeniyle yüzleri güldüren bir sezon yaşandığını belirterek, “Ada’ya ismini veren renk, doğaya hakim” dedi.

Şahali, tarım kesiminin yüzünün gülmesinin ülkenin yüzünün gülmesi anlamına geldiğini belirterek, sezonun iyi geçmesi halinde ithalatın olmamasından kaynaklı döviz kaybının da önüne geçildiğini anlattı.

“TARIMSAL DESTEĞE 160 MİLYON TL AYRILABİLDİ, ZOR BİR YIL OLACAK”

Tarımsal desteklere değinen Şahali, 2019 yılı bütçesinde tarımsal desteğe 160 milyon TL ayrılabildiğini, tarımsal desteklere ayrılan kaynak enflasyon oranında artmadığı için bu açıdan zor bir yıl geçirilebileceğini kaydetti.

Bol yağışların yer altı su kaynaklarının artmasına da önemli katkı yaptığını vurgulayan Şahali, suyun sınırsız bir kaynak olmadığını, her damla yağmur suyunu denize gitmeden kontrol edebilmek gerektiğini, bu yönde Su İşleri Dairesi’nin ciddi çaba sarf ettiğini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, dere yataklarının ıslahıyla ilgili de ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, devletin her şeyi korumakla yükümlü olduğunu ancak bireyin de koruması gerektiğinin altını çizdi.

Gıda güvenliğine değinen Bakan Şahali, ilaçlama nedeniyle tahıl ekili alanlar ve yakınında tüketilebilir ot toplanmaması yönünde yaptıkları duyurunun yanlış anlaşıldığını, dağ, bayır, her yer ilaçlı gibi bir algı oluşturulduğunu kaydetti.

“DAĞ BAYIR AÇIKTIR, İLAÇLI DEĞİLDİR”

“Dağ, bayır açıktır, ilaçlı değildir” diyen Şahali, çam ağacı olmayan, arpa ve buğday ekili olmayan alanlarda, yumurta otu, ayrelli ve benzeri tüketilebilir otların toplanabileceğini hatırlattı.

“PAZARDAKİ ÜRÜNLER GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TÜKETİLEBİLİR”

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizleri gerçekleştirdiğini ve pazara gelmeden ürünlerin denetlendiğini belirten Şahali, pazardaki ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğinin altını çizdi.

Şahali, bakanlık olarak doğru üretim için eğitim çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, bu eğitimlerin daha kaliteli ve verimli üretim amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kuraklık ve küçükbaş hayvan düşük tazminatlarıyla ilgili de açıklama yapan Şahali, bütçenin bu ay sonunda açılmasının ardından muhtemelen şubat ayı içinde somut gelişme olacağını, kuraklık ve düşük tazminatı ödemelerinin planlamada ilk sırada yer aldığını kaydetti.

ÖZTAŞ

Toplantıda konuşan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ise Geçitkale Havaalanı ile ilgili gösterdiği irade nedeniyle Başbakan Tufan Ehürman’a teşekkür etti.

Öztaş, Erhürman’ın Geçitkale’yi en çok ziyaret eden Başbakan olduğunu ve imkanlar ölçüsünde hükümetin bölgeye verdiği sözleri yerine getirdiğini söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın halkla buluşmasında Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da izleyici olarak yer alırken bazı CTP’li milletvekilleri de hazır bulundu.