Başbakan Erhürman,Londra’da Dayanışma Balosu’na katılacak

Başbakan Tufan Erhürman, Londra’da Turkish Cypriot Trust UK’in (Kıbrıs Türk Vakfı) düzenleyeceği baloya katılacak.

Başbakan Tufan Erhürman, Turkish Cypriot Trust UK’nin daveti üzerine Londra’ya temaslarda bulunmak için 6 Mart Çarşamba günü Londra’ya gidecek.

Başbakan Erhürman, Turkish Cypriot Trust’ın 9 Mart Cumartesi akşamı düzenlediği ‘Dayanışma Balosu’na katılacak.

Konuyla ilgili olarak Turkish Cypriot Trust UK’in yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Tufan Erhürman 9 Mart Cumartesi akşamı Kuzey Londra’da Regency Banqueting Suite’de düzenlenecek olan “Dayanışma Balosu ve Ödül Töreni”nin onur konuğu olacak.

İngiltere’deki köklü ve başarılı Kıbrıslı Türk sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenecek olan baloda, “Başarılı Kıbrıslı Türkler” de ödüllendirilecek.

Aynı kuruluş tarafından 23 Haziran tarihinde de Londra’da Kıbrıs Türk Festivali organize düzenlenecek.

Erhürman, gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında 7 Mart 2019 Perşembe akşamı, saat 19.00’da Grand Palace Banqueting Suite’de halkla bir araya gelecek.

Halkla buluşma etkinliği programında; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner’in yapacağı kısa sunumların ardından Başbakan Tufan Erhürman’ın konuşması ve soru-cevap bölümü yer alacak.