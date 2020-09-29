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Başbakan Ersin Tatar Ankara'ya gidiyor

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Başbakan  Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan yeni gelişmeleri değerlendirmek üzere bu akşam Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulunacak.
Başbakan Ersin Tatar Ankara'ya gidiyor

Başbakan  Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan yeni gelişmeleri değerlendirmek üzere bu akşam Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette, Kovid-19 salgınının getirdiği daralma nedeniyle KKTC Kamu Maliyesinde ortaya çıkan sorunların aşılması, Türkiye ile KKTC arasındaki su boru hattındaki arızanın giderilmesiyle ilgili son durum ve Lefkoşa’da yapımı devam eden Acil Durum Hastanesi inşaatında gelinen aşama da değerlendirilecek.

Görüşmede ayrıca 1 Ekim tarihinde başlayacak eğitim dönemi için Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın KKTC’de kullanılmasına ilişkin süreç de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar arasındaki görüşmenin 20.00’de yapılması planlanıyor.

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