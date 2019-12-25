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Başbakan Ersin Tatar İstanbul’a gitti

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Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam saat 21.15’te ülkeye dönecek
Başbakan Ersin Tatar İstanbul’a gitti

Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi Yazarları Derneği’nin ödül töreni ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) tarafından düzenlenecek 21 Aralık Şehitlerini Anma Töreni’ne katılacağı İstanbul'a gitmek üzere saat 15.05’te Ercan Havalimanı'ndan ayrıldı.

Tatar bu akşam 19.30’da Ekonomi Yazarları Derneği geleneksel Yılbaşı Ödül Töreni gecesine katılacak, yarın saat 13.00’te de Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin düzenleyeceği 21 Aralık Şehitlerini Anma etkinliğinde konuşma yapacak. 

Başbakan Ersin Tatar, bu törenlerin yanı sıra bazı ziyaretlerde de bulunacak ve çeşitli basın yayın kuruluşlarının canlı yayın programlarına katılacak.

Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam saat 21.15’te ülkeye dönecek.

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