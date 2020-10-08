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Başbakan Ersin Tatar, Orman Dairesi Eski Müdürleri’nden, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Yrd. Doç Dr Altay Fırat’ı kabul etti

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Başbakan Ersin Tatar, Orman Dairesi Eski Müdürleri’nden, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Yrd. Doç Dr Altay Fırat’ı kabul ederek görüştü.
Başbakan Ersin Tatar, Orman Dairesi Eski Müdürleri’nden, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Yrd. Doç Dr Altay Fırat’ı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Orman Dairesi Eski Müdürleri’nden, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Yrd. Doç Dr Altay Fırat’ı kabul ederek görüştü.

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Kabulde Yrd Doç Dr Fırat, Başbakana yeni çıkan kitabı “Sürdürülebilir Ormancılık, Kuzey Kıbrıs” kitabını takdim etti.

Başbakan Ersin Tatar, geçmişte Orman Dairesi müdürü olarak Ormancılık alanında çok değerli çalışmalarda bulunan, şimdi de bilim adına değerli işlere imza atan Altay Fırat’ı çalışmalarından dolayı kutladı.

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1974 ten sonra ülkemizde sürdürülebilir ormancılık alanında yapılan ilk kitap olan bu çalışmanın, bilimsel çalışmalara ışık tutacağına inandığını belirten  Başbakan Tatar, Ormanların ülkelerin değerli hazineleri ve zenginliği olduğuna dikkati çekti.

Yaşanabilir çevrenin vazgeçilmezi ormanların değerinin her geçen gün arttığına işaret eden Başbakan Tatar, ormanların korunması ve yeni orman alanları oluşturmada, üniversitelerin de katkı yapmasının büyük önemi olduğunun altını çizdi.

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Başbakan Tatar yeni nesillere, gelecek kuşaklara temiz bir çevre, yaşanabilir, sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakmak istiyorsak hem hükümetlerin katkılarıyla hem de Orman Dairesinin çalışmaları ile ormanlarımızı tüm zararlı etkenlerden korurken, hava kirliliğini önleyen ve daha nice faydasıyla eşsiz bir doğa harikası olan ormanlarımıza karşı imkanlar ölçüsündeki çalışmaların yapılmasını sağlamalıyız” dedi.

Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras, uygarlığın en temel göstergesi olan ağacı ve ormanı korumaktır” diyen Başbakan Ersin Tatar, kitap ile ilgili Dr. Altay Fırattan bilgi de aldı.

Yrd Doç Dr Altay Fırat ise Başbakan Tatar’ın kendisine zaman ayırarak görüşmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatara kitabını takdim etmekten büyük onur duyduğunu da belirten Fırat, kitabının gelecek nesillere bıraktığı bir armağan olduğunu sözlerine ekledi.

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