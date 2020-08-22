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Başbakan Ersin Tatar’dan Gaz Keşfi Açıklaması

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UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ Mavi Vatan’a sahip çıkmanın Kıbrıs Türk Halkı’nın refahına, kalkınmasına katkı sağlayacağı gerçeğinin Türkiye’nin Karadeniz’de önemli doğal gaz kaynağı keşfettiğinin açıklanması ile daha da belirginleşti"
Başbakan Ersin Tatar’dan Gaz Keşfi Açıklaması

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ Mavi Vatan’a sahip çıkmanın Kıbrıs Türk Halkı’nın refahına, kalkınmasına katkı sağlayacağı gerçeğinin Türkiye’nin Karadeniz’de önemli doğal gaz kaynağı keşfettiğinin açıklanması ile daha da belirginleştiğini” vurguladı.

Başbakan Tatar, “ Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği üzere, şimdi sırada Doğu Akdeniz, Kuzey Kıbrıs var” dedi.

Başbakan Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

 “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’de tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfetmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde halkımız arasında büyük bir sevinçle karşılanmıştır.

Türkiye’nin milli ve yerli üretim, ekonomi ve askeri alanlarında kendi kendine yeterli olmak için attığı adımların enerji alanındaki keşiflerle pekişmesinin bizler ve ulusumuz için taşıdığı öneminin bilinci içerisindeyiz.

Kıbrıs Türk Halkı’nın refah ve mutluluk dolu geleceğine olan inancımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın doğalgaz keşfine ilişkin açıklamasıyla daha da güçlenmiştir.

Sayın Erdoğan’ın da vurguladığı gibi artık sırada Akdeniz vardır. Mavi Vatan vardır, Doğu Akdeniz’de ki hak ve çıkarlarımız vardır. Bölgemizde bulunacak doğalgaz alanları ile Türkiye’nin daima yanımızda olan desteği ve işbirliği ile Kıbrıs Türk Halkının refahına, kalkınmasına, tanınmasına ve geleceğine çok daha büyük bir umutla bakıyoruz.

Kısacası, şimdi sırada Doğu Akdeniz var, Kuzey Kıbrıs var. Artık yeter. Mutlaka başaracağız. Bizi mağdur duruma düşürdükleri, mahkum etmeye çalıştıkları mevcut durumdan mutlaka çıkacağız”.

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