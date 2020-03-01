Başbakan Ersin Tatar'ın röportajı: Maraş'ta ne olacak?

Başbakan Ersin Tatar, Rum tarafında haftalık olarak yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere, Maraş konusu ve hidrokarbon meselesiyle ilgili görüşlerini ortaya koydu.

Gazete “Ersin Tatar: Otel Sahipleriyle de Temas Halindeyiz” başlıklı haberinde, Tatar’ın demecine soru-cevap şeklinde şöyle yer verdi.

“Soru: Toplumunuzun liderliğine seçilmeniz durumunda, Kıbrıs sorunundaki ilk hamleniz ne olacak?

Cevap: Resmi müzakerelerin hemen başlamasını beklemiyorum çünkü müzakere zemini yoktur. Bununla birlikte elbette Kıbrıs Rum lideriyle görüşeceğiz. Sonuçta biz düşman değiliz, Kıbrıs’ın insanlarıyız. Geçmişte de Nikos Anastasiadis’le ofisinde, Derviş Eroğlu ve merhum İrsen Küçük’le birlikte görüşmüştüm. Eğer bana Kıbrıs sorunu nasıl çözülecek diye sorarsanız, size şöyle yanıt vereceğim: sosyal içerikli görüşmelerin aksine çözüm çok zor bir iştir.”

Soru: O halde Kıbrıs sorununu nasıl çözeceğiz?

Cevap: Mevcut gerçeklikleri göz önüne almamız gerekir. Herkes çözüm istiyor. Fakat önemli olan doğru planlamadır. Çözüm kalıcı ve sürdürülebilir olmalıdır. Adanın bu bölümünde ayrı bir halk, Kıbrıs Türk halkı vardır. Bu insanlar 46 yıldır kendi devlet çatıları altında, KKTC devletinin çatısı altında yaşamaktadır. Türkiye bizi destekliyor bununla birlikte biz kendi kendimizi yönetiyoruz. Herhangi bir anlaşmanın bu gerçeklikleri göz önüne alması gerekecek. Ortak kabul edilebilir bir çözümün, iki ayrı devlet temelinde bir arada yaşamayı sağlayacağına inanıyorum. Biz federasyonu, AB’ye katılım, serbest dolaşım, özgürlüklerle birlikte, tek (üniter) devlete daha yakın bir yapı olarak yorumluyoruz. Kıbrıslı Türkler için hayati tehditlerin ortaya çıkmasına izin vermemiz söz konusu değildir.

Soru: Önerdiğiniz iki ayrı devleti bir konfederasyon çerçevesinde mi hayal ediyorsunuz yoksa acaba tam anlamıyla ayrı egemen devletlerden mi bahsediyorsunuz?

Cevap: Biz iki ayrı, yan yana ve mümkünse AB çatısı altında devlet fikrini destekliyoruz.

Soru: Çekoslovakya modeline mi atıfta bulunuyorsunuz?

Cevap: Bazı alanlarda işbirliği ihtimalini dışlamamalıyız.

Soru: Böyle bir durumda, yeni bir sınır çizgisi mi meydana getirilecek?

Cevap: Bu konuları uzmanlarımız, hukukçularımız ve meselenin tümünü bilen insanlarla ele almamız gerekir. Detayları mükemmel bir şekilde ele almalıyız.

Soru: Eğer en nihayetinde Nikos Anastasiadis’le anlaşamazsanız, yolunuza nasıl devam edeceksiniz?

Cevap: Bizi 50 yıldır meşgul eden bir meseleye atıfta bulunuyoruz. 50 yıldır diyalog sürüyor. Gelecekte de sürecek. Küçük bir adada yaşıyoruz. İnsanlarımız iletişim kurmaktadır. Bunların değişmesi söz konusu değildir. Her halükarda iki tarafın işbirliğini artırmamız gerekir. Adalet, suçlarla mücadele, gıda alanında işbirliği yapmalıyız.

Soru: Toplumunuzun Ankara’yla olan ilişkisine nasıl yaklaşacaksınız?

Cevap: Ankara’yla her zaman iyi ilişkilere sahip olduk. Zaman zaman bazı sorunlarla karşılaşmamıza rağmen, Ankara bizim iyiliğimizle ilgileniyor ve her iki tarafta hem sevinci hem acıyı paylaşıyor. Aynı dili konuşuyoruz ve aynı kültüre sahibiz. Biz Kıbrıslı Türkleriz, onlar da Türk. Manevi bağlarımız var. Türkiye bizim ana vatanımızdır. Başka hangi ülke bir topluma böyle bir finansal fon sağlar? Diğer yandan, hidrokarbon meselesiyle birlikte, Kıbrıs’ın Türkiye için önemi artmıştır. Bu yüzden “Kıbrıs’ın Kıbrıslılara ait olduğunu” söyleyenlere, bu tezlerinin eksik olduğunu vurguluyorum. Kıbrıs uluslararası boyutlara sahiptir. 1959-60 anlaşmaları İngiltere’nin varlığını, Türk-Yunan dengesini, kendi haklarıyla birlikte garantör güçleri öngörüyor. Türkiye, hidrokarbon meselesindeki son gelişmeleri de göz önüne alarak, bu haklarından feragat etmesinin söz konusu olmadığını vurguluyor. Bu sebepten dolayı, Türkiye’yle yakın bir işbirliğine sahibiz ve olmaya da devam edeceğiz.

Soru: Sayın Akıncı’nın İngiliz basınına yaptığı son açıklamaların ardından başlayan tartışma sebebiyle, bana, Türkiye’ye ilhak fikrini destekleyip desteklemediğinizi söylemenizi isteyeceğim?

Cevap: Biz ayrı bir devlete, KKTC’ye sahibiz. KKTC’nin güçlendirilmesi, uluslararası sistem tarafından tanınması için çabalıyoruz. İlhak meselesi ön planda değildir. Bu tarz bir hedefe sahip olmadığımızı ve Kıbrıs Türk halkının böyle bir şeyi düşünmediğini açıkça belirtiyorum. Doğal olarak, kendi ayaklarımızın üstüne durmamız için bize güvenlik sağlayan, altyapılarımıza yatırım yapan Türkiye’yle iyi ilişkiler arzu ediyoruz.

Soru: Maraş’la ilgili tartışma nasıl ilerliyor?

Cevap: Burası yaklaşık olarak 6 kilometrekarelik bir alandır. Maraş’ın yarı parçası hali hazırda açıktır. Orada şu anda 1.200 kişiye ev sahipliği yapabilecek sosyal konutlar inşa ediliyor. Her halükarda, büyük bir bölgeden ibaret değildir. Tel örgünün kaldırılması, büyük boyutlar kazandırmamız gereken bir mesele değildir.

Soru: Yeni sosyal konutlar nereye inşa edilecek?

Cevap: Açık Maraş’a inşa edilecek. Belediye Başkanı inşaat planının, kapalı Maraş da göz önüne alınarak meydana getirildiğini açıkladı. Maraş’ın bu kısmıyla ilgili olarak, geçmişte hem kapalı kenti, hem de Lefkoşa uluslararası havalimanını da içine alacak paket-çözüme ilişkin bir anlaşma olmadığını dikkate alıyorum ve mağdur insanlar olduğunu kabul ediyorum. Bu insanları, kentin eski sakinlerini dışlamıyoruz.

Soru: Maraş’la ilgili stratejiniz nedir?

Cevap: Uluslararası hukuk çerçeveleri içerisindeyiz. Taşınmaz Mal Komisyonu bazı kararlar alacak. Bundan dolayı, bölgenin statüsünün askeri bölgeden, vatandaşlar için erişilebilir bir KKTC yerleşim bölgesi olarak değişmesi gerekir. Statünün değişmesi ve kentin açılmasının ardından, Taşınmaz Mal Komisyonu kararlarını alacak. Vakıflar İdaresinin de bazı talepleri vardır. Haklı olmaları durumunda, kullanıcılar Vakıflara (EVKAF) kira ödemeye başlayacak. Devlet de bu küçük bölgenin alt yapısını yapacak. Bazı binalar sahipleri tarafından tamir edilecek, bazıları da yeniden inşa edilmek için yıkılacak. Aynı şey oteller için de geçerlidir. İlgili mülk sahipleriyle temas içerisindeyiz.

Soru: Maraş’la ilgili somut bir zaman takviminiz var mı?

Cevap: Şu an size somut bir zaman takvimi vermek istemiyorum. Şu an mülklerin kayda geçirilmesi sürüyor ve bunu yasal çalışmalar izleyecek.”