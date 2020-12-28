Başbakan Saner, DAÜ – Per Sen Yönetim Kurulunu Kabul Etti

Başbakanlık’ta gerçekleştirilen kabulde Altun, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, sendika üyelerinin karşılaştıkları sorunların çözümü konusundaki taleplerini Başbakan’a iletti ve sorunların çözümü konusunda destek talebinde bulundu.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Altun ve Yönetim Kurulu üyeleri, Saner’e yeni görevinde başarılar dileyerek, bir anı plaketi takdim etti.
Başbakan Saner de ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
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