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Başbakan Saner Kapalı Maraş’ta İncelemelerde Bulundu

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 Başbakan Ersan Saner Kapalı Maraşta incelemelerde bulundu.
Başbakan Saner Kapalı Maraş’ta İncelemelerde Bulundu

Başbakan Ersan Saner Kapalı Maraşta incelemelerde bulundu.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Saner, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte halkın kullanımına açık olan ve açılacak olan mekanlarda Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saner, Maraş’ta Havuzlu Bahçe, restorasyon çalışmaları yürütülen Bilal Ağa Mescidi ve Halk Plajı’nı ziyaret etti.

Başbakan Saner ziyarette yaptığı açıklamada, Maraş açılımın Hükümetin ezber bozan bir politikası olduğunu, çalışmaların, Avrupa İnsan Hakları Kararlarına saygılı bir şekilde halka ait bölgelerin yine halka ait kullanıma açmak adına sürdürüldüğünü belirtti.

Halk Plajın tüm Kıbrıs’ın kullanımında olan bir plaj olduğunu kaydeden Saner, bölgede ortaya konan başarılı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Arter’i kutladı.

TATAR’A DESTEK

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Brüksel’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesine de değinen Başbakan Saner “Cumhurbaşkanımız Kıbrıs Türk halkının en son seçimlerde ortaya koyduğu iradesini temsilen orada bulunmaktadır. Bu irade de Kıbrıs’ta bir çözümün ancak iki eşit egemen devlet statüsünde olabileceğidir.  Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’da bu konuda net ifadelerle bunu belirtmektedir. Bizler de gerek hükümet olarak gerekse Ulusal Birlik Partisi olarak Cumhurbaşkanımıza bu konuda tam destek veriyoruz. Bu platformlarda Sn Cumhurbaşkanı ile birlikte yürüyeceğimizi ifade ediyorum” dedi.

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