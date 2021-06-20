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Başbakan Saner: KKTC’nin Bugüne Kadarki Tarihsel Gelişim Sürecinde, Başarılarda Babaların Canı, Emeği, Alın Teri Vardır

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UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başbakan Saner: KKTC’nin Bugüne Kadarki Tarihsel Gelişim Sürecinde, Başarılarda Babaların Canı, Emeği, Alın Teri Vardır

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saner mesajında;

‘Aile, toplumun dolayısı ile Devlet’in en önemli unsurudur. Aile yapısı guclü, sağlıklı ve sağlam olan, kültürlü toplumlar her alanda başarılı olurlar.

Babalar, annelerle birlikte ailenin temel unsuru, kurucusudur. Ailenin mutlu, huzurlu, güven içinde bulunmasında, çocukların yetiştirilmesinde, onlara sahip çıkılmasında babalarla annelerin ortak katkı ve sorumlulukları vardır.

Anneler günü kadar babalar günü de değerlidir ve kutlanmasında, babaların öneminin, sorumluluğunun anımsanmasında, anımsatılmasında toplumsal olarak büyük yarar vardır.

Babalar ailelerine, yurtlarına karşı sorumluluklarını yerine getirirken onlara katkı sağlamak, destek çıkmak, yardımcı olmak Devlet’in, hükümetlerin başlıca görevlerindendir.

Ailelerimizin refah ve mutluluğunu zengin ülkelerdeki ailelerin seviyesine yükseltmek yarınların güvence altına alınması için elzemdir. Bunun için bireyin hak ve özgürlüklerini gözeten, aileyi koruyan, yücelten, çağdaş Devlet yönetimi anlayışımızı mutlaka daha ileri götürmeliyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugüne kadarki tarihsel gelişim sürecinde, başarılarda babaların canı, emeği, alın teri vardır.

Hiç şüphesiz ki bugünümüze, yarınlarımıza da babalarımızın bilgisi, ailesine, vatanına, halkına, Devleti’ne sevgisi, çalışkanlığı ivme kazandıracak, damgasını vuracaktır.

Salgın koşullarından başarılı bir şekilde çıkma ve kalkınma çabalarımıza devam etmek için attığımız adımlarda en büyük güç kaynağımız yine babalarımız, annelerimiz, halkımızdır.

Aşılama çabalarımız artık büyük ivme kazanmıştır. İnşallah yakında turizm, eğitim ve diğer sektörlerimizde olumlu gelişmeler yaşanmaya başlanacak ve bu olumlu gidişat artarak devam edecektir.

Hedefimiz, çağdaş, refah ve yaşam kalitesi yüksek, dünyada hak ettiği yeri alan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne mümkün olan en kısa sürede ulaşmaktır.

Rum komşularımızla egemen eşitlik ve iki devletlilik temelinde bir antlaşma yapmak da hedefimizdir. Ancak, bunun için Rum dostlarımızın zihniyet, onları destekleyenlerin de tutum değişikliğine giderek, Kıbrıs’ta var olan gerçekleri kabul etmeleri lazımdır.

Bu anlamlı ve dünyaca kutlanmakta olan günde bir baba, Başbakan olarak tüm babaları sevgi ve saygıyla selamlıyor, herkese ailesi ile birlikte sağlıklı mutlu günler diliyorum.’dedi.

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