Başbakan Saner'in kayınpederi Şemi Duatepe hayatını kaybetti

Başbakan Hamza Ersan Saner’in kayınpederi Şemi Duatepe, bu sabah hayata gözlerini yumdu.
84 yaşında hayatını kaybeden Şemi Duatepe’nin cenazesinin bugün saat 13.00’te Mağusa Kabristanlığı’na kaldırılacağı öğrenildi.
Başbakan Hamza Ersan Saner’in kayınpederi Şemi Duatepe, bu sabah hayata gözlerini yumdu.
84 yaşında hayatını kaybeden Şemi Duatepe’nin cenazesinin bugün saat 13.00’te Mağusa Kabristanlığı’na kaldırılacağı öğrenildi.
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