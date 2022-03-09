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Başbakan Sucuoğlu, İrsen Küçük’ü 3. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Anma Mesajı Yayımladı

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Başbakan Sucuoğlu, İrsen Küçük’ü 3. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Anma Mesajı Yayımladı
Başbakan Sucuoğlu, İrsen Küçük’ü 3. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Anma Mesajı Yayımladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, merhum başbakanlardan İrsen Küçük’ü ölümünün üçüncü yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle andı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kıbrıs Türk Halkı’nın milli mücadelesine Erenköy Mücahidi olarak kahramanca katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis Üyesi, Milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren merhum başbakanlardan İrsen Küçük’ü ölümünün üçüncü yıldönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

İrsen Küçük, ülkesine ve partisine daima fedakarca hizmet etmiş, yüreği insan ve vatan sevgisiyle dolu, duyarlı ve çalışkan kişiliğiyle toplumda çok sevilen ve yeri doldurulamayacak bir devlet adamıydı. Gerek siyaset yaşamında gerekse diğer alanlardaki deneyimleri ve değerli çalışmaları asla unutulamaz. Uzun yıllar Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı görevini yürüten Sayın Küçük aydın bir siyasetçi ve bu ülkenin yetiştirdiği örnek ve saygın bir kişilikti.

Milli mücadele yıllarından, Devletimizin kuruluşuna kadar geçen tüm süreçlerde, KKTC’nin kuruluşundan itibaren tüm devlet kademelerinde vermiş olduğu değerli hizmetleri, engin bilgi birikimi, fikir ve idealleriyle yolumuzu aydınlatan örnek bir devlet büyüğümüz olarak geride büyük izler bırakmıştır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değerli Devlet Adamı, Merhum Başbakanımız Sayın İrsen Küçük’ün manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, aramızdan ayrılışının 3. yılında özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz.”

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