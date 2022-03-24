  • BIST 2.176,20
  • Altın 935.168
  • Dolar 14.8081
  • Euro 16.305
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Başbakan Sucuoğlu, Türkiye'den Gazileri Kabul Etti

» »
Başbakan Sucuoğlu, Türkiye'den Gazileri Kabul Etti
Başbakan Sucuoğlu, Türkiye'den Gazileri Kabul Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ile Kıbrıs Barış Hareketi ve Muharebe Alanları Gazilerini kabul etti.

Ziyaret anısına karşılıklı hediye teatisinde de bulunuldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP: “Milletvekillerimiz Ve Gazetecileri Hedef Gösteren Gazeteyi Şiddetle Kınıyoruz”24 Mart 2022 Perşembe 19:43
  • Ataoğlu, Diyarbakır 1. Mezopotamya Turizm Ve Gastronomi Fuarına Katıldı24 Mart 2022 Perşembe 19:35
  • İnsan Hakları Platformu, Gargınsu Ve Alıcı’nın Davasını Yakından İzlediklerini Açıkladı24 Mart 2022 Perşembe 19:30
  • İnsan Hakları Derneği’nden Putin’e Çağrı24 Mart 2022 Perşembe 19:10
  • 5 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı tutuklu yargılanacak!24 Mart 2022 Perşembe 19:08
  • KIB-TEK, elektrik kesintilerinin yapılacağı bölgeleri duyurdu24 Mart 2022 Perşembe 18:51
  • MASİB Genel Kurulu Gerçekleştirildi24 Mart 2022 Perşembe 18:50
  • Maliye Bakanı Atun Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetimini Kabul Etti24 Mart 2022 Perşembe 18:20
  • Bakan Pilli: Sağlıkta daha iyi hizmet için birlikte hareket edeceğiz24 Mart 2022 Perşembe 18:10
  • KTÖS’ten Yök Başkanı'na Mektup24 Mart 2022 Perşembe 18:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti