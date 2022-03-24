Başbakan Sucuoğlu, Türkiye'den Gazileri Kabul Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ile Kıbrıs Barış Hareketi ve Muharebe Alanları Gazilerini kabul etti.
Ziyaret anısına karşılıklı hediye teatisinde de bulunuldu.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ile Kıbrıs Barış Hareketi ve Muharebe Alanları Gazilerini kabul etti.
Ziyaret anısına karşılıklı hediye teatisinde de bulunuldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.