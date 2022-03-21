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Başbakan Sucuoğlu, Yörük Sanayici İş Adamları Derneği Antalya Üyesi Ercan Ekim’i Kabul Etti

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Başbakan Sucuoğlu, Yörük Sanayici İş Adamları Derneği Antalya Üyesi Ercan Ekim’i Kabul Etti
Başbakan Sucuoğlu, Yörük Sanayici İş Adamları Derneği Antalya Üyesi Ercan Ekim’i Kabul Etti

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Yörük Sanayici İş adamları Derneği Antalya üyesi Ercan Ekim’i kabul etti. Kabul, devam eden Meclis Genel Kurulu nedeniyle Meclis’te yapıldı.

YÖRSİAD Antalya üyesi Ercan Ekim, kısa bir süre önce Antalya’da düzenlenen yemekte bir araya geldiği Başbakan Sucuoğlu ile keyifli ve verimli zaman geçirdiklerini söyledi. Sucuoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirmek istediklerini belirten Ekim, dernek başkanlarının selamlarını Sucuoğlu’na ilettiğini kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da Antalya ziyareti sırasında bir araya geldiği Yörük kökenli çok sayıdaki iş insanıyla KKTC’ye yapılacak yatırımların ekonomik gelişmeye katkı sağlayacağı noktasında hemfikir olduklarını söyledi. Türkiye ile ilişkilerin en üst seviyede devam ettiğini dile getiren Sucuoğlu, “Biz her zaman iki devlet, bir millet hassasiyetiyle davranıyoruz” dedi.

Türkiye’nin attığı adımların kendilerini gururlandırdığını ifade eden Sucuoğlu, planlanan yatırımlara gereken katkıyı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kabulde karşılıklı hediye takdimi de yapıldı.

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