Başbakan talimat vermedi, İmar Planı arada kaldı! Fasıl 96 yürürlükte...

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ile İskele imar planı yürürlüğe giremedi. Üç yıldır sürdürülen Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı geçtiğimiz haftalarda Birleşik Kurul’da “oybirliği” ile onaylanmıştı.

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ile İskele “emiranemesi” ise 31 Aralık 2019 tarihi ile yürürlükten kalktı.

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ile İskele için 2 Ocak 2020 tarihi itibarı ile fasıl 96 yeniden yürürlüğe girdi.

Hükümet konuyu 30 ve 31 Aralık tarihinde yapmış olduğu Bakanlar Kurulu toplantısında görüşmesine rağmen henüz daha 2 Ocak itibarı ile “Gazimağusa, Yeniboğaziçi ile İskele” imar planı Devlet Basımevi tarafından yayımlanmadı.

DETAY Gazetesi'nin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre UBP içerisinde "İmar planının" mevcut şekli iel yayınlanması ile ilgili çok önemli bir direnç bulunuyor.

İmar Planının yayımlanmamasının bir hükümet krizine dönüşebilecğeinden de bahsediliyor.