  • BIST 1.137
  • Altın 471,089
  • Dolar 7,7508
  • Euro 9,0803
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1170 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 21kişi taburcu edildi

Başbakan Tatar Ankara Ziyaretinin Son Derece Yararli Geçtiğini Belirtti Ve Vurguladi:

» »
“ Meyveleri ve etkileri önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacak”
Başbakan Tatar Ankara Ziyaretinin Son Derece Yararli Geçtiğini Belirtti Ve Vurguladi:

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, “herkesi bir salgın sürecinde, çok önemli ekonomik sorunlar yaşanır, dış politikada yaşamsal gelişmeler meydana gelirken bir Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılmakta olduğunun idraki içinde sorumlu davranmaya çağırdı.

Tatar, “ dün akşamki Ankara ziyaretinin bir süredir çözüm bekleyen bazı konuların halledilmesi ve dış politikadaki bazı çok önemli gelişmelerin yüz yüze değerlendirilmesi bakımından son derece yararlı geçtiğini” kaydetti.

Başbakan Tatar, “ Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi iki kardeş Devletle bu iki Devlet’in kardeş olan haklarını karşı karşıya getirme potansiyeli taşıyan konuşmalar yapmasını esefle kınadı.”

Ersin Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“ Tüm dünya ülkeleri gibi biz de tarihimizi en öldürücü, etkili salgını ile mücadele ediyoruz.

Bu süreç nedeniyle ekonomimizde, ciddi bir bozulma söz konusudur.

Ülke ekonomimizi ayakta tutan, iki temel sektörümüz olan turizm ve yüksek öğrenimde aşmamız gereken ciddi sorunlar vardır.

Bütçe açığımız giderek büyümektedir.

Dolayısı ile bir kez daha herkesi, bir salgın sürecinde, çok önemli ekonomik sorunlar yaşanır, dış politikada yaşamsal gelişmeler meydana gelirken bir Cumhurbaşkanlığı seçimini yapmakta olduğumuzun idraki içinde sorumlu davranmaya çağırıyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’la son bir haftadır bir araya gelmeyi planlıyorduk.

 Bu dün geceye denk geldi.

Ankara ziyaretim bir süredir çözüm bekleyen bazı konuların halledilmesi ve dış politikadaki bazı çok önemli gelişmelerin yüz yüze değerlendirilmesi bakımından son derece yararlı geçti.

Bu ziyaretin meyveleri ve etkileri önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacak, görülecektir.

Ancak Cumhurbaşkanı Akıncı’nın dün geceki programda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi iki kardeş Devletle bu iki Devlet’in kardeş olan halklarını karşı karşıya getirme potansiyeli taşıyan konuşmalar yapmasını esefle kınıyorum.

Sayın Akıncı’ya bu zararlı açıklamalarını derhal sonlandırması çağrısı yapmayı her şeyden önce bir yurttaşlık, vatanseverlik görevi sayıyorum.

Bizler halkımızın bize emanet ettiği  makamları şahsi beklentilerimiz için değil halkımızın menfaatleri ve geleceği için kullanmalıyız.

Buradan bir kez daha Sayın Akıncı’yı gittiğin yolun iyi bir yol olmadığı konusunda uyarıyorum.

Öte yandan dün akşamki programın sunuculuğunu yapan Mustafa Alkan’ın benim açıklamama hiç yer vermeden beni suçlar nitelikte konuşmalar yapması, tüm adayları aleyhime konuşmaları için kışkırtması son derece yanlış olmuş, Ulusal Birlik Partililer ve halkımız arasında tepkiyle karşılanmıştır.

Ankara ziyaretimle ilgili gelişmeleri ve bilgileri eksiksiz, şeffaf bir şekilde halkımıza açıklamama rağmen programın sunucusu Mustafa Alkan tüm program boyunca tarafıma KKTC Başbakanlık makamına ve ziyaretimin tarafı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı gazetecilik ilkelerine sığmayan nezaketsiz, yanlı ve yanlış bir tutum sergilemiştir.

Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına bu anlayışı kınıyorum.

Herkes benim ne kadar demokrat, hoş görülü biri olduğumu, programlara katılmaktan hiçbir zaman kaçmadığımı bilir.

BRT zaten 9 Ekim gecesi adaylarla toplu bir program yapacaktır.

Buna ek olarak özel televizyonlardan da bir teklif gelmesi halinde diğer adaylarla birlikte bu programa katılmaya da hazırım.

Hal böyleyken birilerinin sahte kahramanlığa soyunmasına, beni programdan kaçmışım gibi lanse etmesine asla izin vermem.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nolan ve Öneri Anayasa’da öngörülen değişikliğe ilişkin BRT’ye değerlendirme yaptı30 Eylül 2020 Çarşamba 11:51
  • Tepebaşı Kalkanlı Bölgesindeki Yangında Zarar Gören Ormanlık Alanın Rehabilitasyonu İçin Yarından İtibaren Kesim İzni Verilecek30 Eylül 2020 Çarşamba 11:49
  • Öğrenci taşıyacak otobüs şoförlerine yönelik ücretsiz PCR testi yapılmaya başlandı30 Eylül 2020 Çarşamba 11:40
  • Denktaş: “Rumlar Federasyonu Taviz Olarak Görüyor”30 Eylül 2020 Çarşamba 11:37
  • Cuma sabah saatleri itibarıyla çalışmalara yeniden başlanması kararı alındı30 Eylül 2020 Çarşamba 11:23
  • DSİ: Çalışmalara, Cuma günü yeniden başlanması hedefleniyor30 Eylül 2020 Çarşamba 11:18
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... İradene sahip çık! Sandığa git oy ver!30 Eylül 2020 Çarşamba 11:02
  • Denktaş: “Elektrik Kesintileri İle İlgili Yaşanan Sıkıntının Bütününden Hükümet Sorumludur”30 Eylül 2020 Çarşamba 10:23
  • KKTC Muhtarlar Derneği Başkanlığına Akay Darbaz Seçildi30 Eylül 2020 Çarşamba 09:59
  • Kararlardan sonra Spor Dairesi’nden açıklama30 Eylül 2020 Çarşamba 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti