Başbakan Tatar , Girne Akçiçek ve Cengiz Topel Hastenesini ziyaret etti

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Kurban Bayramı dolayısıyla hastanelere ziyaretlerde bulundu.

Başbakan Tatar, ilk olarak Girne Doktor Akçiçek Hastanesine giderek doktorlar , sağlık çalışanları ve hastalarla bayramlaştı.

Başbakan Tatar, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Ceyhun Birinci eşliğinde hastaneyi gezerek, eksiklikler ve ihtiyaçlar konusunda da bilgi aldı..

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, daha sonra Güzelyurt bölgesini ziyaret etti ve Cengiz Topel Hastanesinde hastalarla bayramlaştı.

Ersin Tatar, Girne Doktor Akçiçek Hastanesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, hastanenin 80 yatak kapasitesiyle bölgeye çok büyük hizmet verdiğini belirtti.

Hukuki ve bürokratik engellerin aşılmasının ardından Girne Amerikan Üniveritesine ait hastane inşaatının, sağlık bakanlığına devredildiğini de anımsatan Tatar, ihaleye çıkma aşamasına gelindiğini kaydetti.

Hedeflerinin bu hastaneyi yıl sonuna kadar tamamlamak olduğunu vurgulayan Tatar,böylelikle, Girne Doktor Akçiçek Hastanesinin iki katı kapasiteye- 160 yatağa sahip tam donanımlı yeni bir hastenenin Girne halkının hizmetine sunulacağını ifade etti.

Başbakan Ersin Tatar, Cengiz Topel Hastanesinde yaptığı konuşmada özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışnalarına teşekkür etti ve bayramlarını kulladı.

Başbakan Ersin Tatar’a hastane ziyaretlerinde eşlik eden Sağlık Bakanı Ali Pilli de Cengiz Topel hastanesine yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Bakan Pilli, Güzelyurt hastanesi konusundaki çalışmaları da aktardı.

Pilli, ihale sürecinin tamamlandığını , bu hafta içerisinde inşaata başlanacağını belirtti.

2020 yılının sağlık yılı olması hedefiyle yola çıktıklarını da anımsatan Bakan Pilli “Kovid 19 biraz hızımızı kesti ancak başta sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla başarılı bir dönem geçiriyoruz. Bundan sonra da başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi