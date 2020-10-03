Başbakan Tatar Girne Çarşısını Ziyaret Etti

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar ve UBP’ye mensup tüm bakan ve milletvekilleri ve parti yöneticileriyle birlikte dün öğleden sonra Girne çarşısını ziyaret ederek, vatandaş ve esnafla sohbet etti.

Girne esnafı ve iş insanları Tatar’ın ziyaretine büyük ilgi gösterdi.

Tatar ziyareti sırasında yoğun ilgi ile karşılaştı.

Başbakan Tatar, salgın ve buna bağlı kapanma nedeniyle yaşanan sıkıntıları çok iyi bildiklerini, ve etkilenen kesimlere yapılabilecek desteklerin en fazlasını yapmaya kararlı olduklarını” vurguladı.

Başbakan Tatar, “ salgın geride kaldıktan sonra ekonominin hızla düzeleceğine ve ciddi bir atılım sürecinin başlayacağına yürekten inandığını” vurguladı.