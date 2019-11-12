Başbakan Tatar "Interpol tarafından aranıyor" iddialarına yanıt verdi!

İŞTE O KÖŞE YAZISI

Geçtiğimiz hafta Denizli-Merkezefendi ve Antalya kitap fuarlarından sonra Kıbrıs'a geçtim. Tam da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Suriye harekatı ile ilgili sözlerinin tartışıldığı sırada önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair bazı iddialar çok ciddi... Kıbrıs yeni bir Asil Nadir vakası daha yaşayabilir ki bu siyasetin tepesinde olursa skandalın ötesine taşar. Önce ünlü iş adamı Asil Nadir'in uzun süre İngiltere'de hapis yattığı olayı kısaca hatırlatalım. İngiltere'nin en büyük şirketlerinden Polly Pack şirketi Nadir'e ait idi. Vergi kaçırma, haksız kazanç soruşturması açıldı. İngiliz polisi Nadir'in gelip, ifade vermesini istedi. Nadir, avukatlarının verdiği teminat üzerine Londra'ya gidip ifade verdi. Ve ardından mahkeme tarafından tutuklandı. 7 yıllık hapisin ardından ev hapsine çıktıktan bir süre sonra özel bir uçak ile Türkiye'ye kaçıp, daha sonra memleketi Kıbrıs'a geçti. Londra'daki dosya henüz kapanmış değil. Bu davada ifade vermesi gereken kişilerden birisi de Nadir'in o sırada mali işlerini yürüten bu günün Başbakanı Ersin Tatar... Tatar, 1990 yılından bu yana Türkiye dışında herhangi bir ülkeye gidemedi. Özellikle Avrupa ülkelerinde gözaltına alınma riski var. Oxford Üniversitesi mezunu Tatar, İngiltere'ye giderse tutuklanabilir. Derviş Eroğlu'na rağmen UBP (Ulusal Birlik Partisi) Genel Başkanı seçilen Tatar, koalisyon hükümetinin başbakanı. Daha önce defalarca "Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım" açıklamalarına rağmen, son günlerde "Parti tabanı adaylığımı istiyor. Sonuçda partinin Genel Başkanı olarak aday olabilirim" mealinde konuşuyor. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'tan sonra Kıbrıs siyasetindeki çalkantı devam ediyor. Mustafa Akıncı'nın Türkiye alehtarı faaliyetleri hem adada, hem de Ankara'da kaygı ile takip ediliyor.

Akıncı'ya karşı UBP'nin güçlü bir aday çıkarması şart. Ancak bu Ersin Tatar olursa diplomatik krizlere gebe kalınır. Uluslararası görüşmelere Ersin Tatar'ın katılamamasını düşünün... Çözümsüzlüğün çözüm olduğu Kıbrıs'ta yine gol yemiş oluruz. Kıbrıs halkı bu tehlikenin farkında olduğu için Tatar'a oy vermez. KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yüzde 50'yi geçmeyince ikinci tura kalıyor. Böylesi durumda ikinci turda yine Akıncı kazanabilir. Ve Türkiye aleyhtarlığı giderek yükselir. KKTC'deki "Milli unsurlar" saatlerce bu tehlikeye dikkat çekerek, Türkiye'nin devreye girmesini bekliyor. Sarayın gündemi yoğun. Kıbrıs konusunda ne kadar hassasiyet gösterileceği de tartışılır. Ortadoğu'nun savaş bataklığına döndüğü esnada, Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları ile ısındı. Kıbrıs kendi kaderine terk edilmeyecek kadar önemli. Stratejik olarak sadece Akdeniz'i değil, Ortadoğu ve Avrupa'yı da etkileyecek konuma sahip.

Kıbrıs'ta henüz Cumhurbaşkanı adaylıkları resmi olarak açıklanmış değil. Akıncı yarışa 1-0 önde başlıyor. Dengenin sağlanarak yeni Cumhurbaşkanı seçiminde hırs aklın önüne geçmemeli. İkinci turda diğer partilerin destek vereceği bir isim üzerinde mutabakat sağlanmalıdır. Sayın Ersin Tatar'ın uluslararası krize sebebiyet verecek durumlara düşmemek için adaylıktan vazgeçeceğine inanmak istiyoruz. Bu konuda Türkiye'nin de devreye gireceğini umuyoruz.

Çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 120 bin yabancının yaşadığı KKTC'de 10 binden fazla Afrika kökenli insan var. Üniversitelerin sayısı artmış. Kumar turizmi had safhada. Akdeniz'den boru ile getirilen su sorunu halen çözülmüş değil. KKTC ile ilgili izlenimlerimi daha sonra yazacağım. Bu hafta hukuksuzluk ve adalet konularına döneceğiz. Güzel ve umutlu bir hafta dileği ile sevgi ile kalın...

TATAR’DAN YANIT GELDİ

Demirağ’ın bu yazısı üzerine Başbakan Tatar, Yeniçağ gazetesine bir mektup ile rapor gönderdi. Mektupta, yazarın iddialarının asılsız olduğu ifade edilirken, ekte gönderilen raporda ise, Tatar’ın “İnterpol tarafından aranıp aranmadığını, Polis Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türk makamlarına ve ardından da İnterpol’ün Türkiye ayağına” soruluyor.

PGM Müdürü Manavoğlu’nun imzasını taşıyan yanıt nitelikli raporda da Tatar’ın İnterpol tarafından aranmadığı ifade ediliyor.

Bahsi geçen rapor şöyle:

TATAR’IN GÖNDERDİĞİ MEKTUP

“Başbakan, gazeteye gönderdiği mektupta, şu ifadelere yer veriyor:

Yeniçağ Gazetesi'nin 21 Ekim 2019 tarihli sayısında yazarınız Yavuz Selim Demirağ'ın kaleme aldığı 'Kıbrıs'a dikkat!' başlıklı yazıda şahsımla ilgili ortaya konan mesnetsiz gerçek dışı iddialar beni üzmüştür.

KKTC'deki dış mihraklar tarafından beslenen bir kısım kendini bilmezin, Rum muhiplerinin zaman zaman şahsımı karalamak maksadıyla temcit pilavı gibi pişirip pişirip servis ettikleri aslı astarı olmayan iddialara daha önce gereken cevabı vermiştim.

Yazarınız Demirağ'ın hiçbir araştırma ihtiyacı duymadan, kulaktan dolma ve kaynağı milli olmayan çevrelerin dedikodularıyla şahsımı hedef alması düşündürücüdür.

Daha önce de birçok kez açıkladığım üzere ve yazarınız Yavuz Selim Demirağ'ın talihsiz iddialarının aksine İngiltere'de hakkımda açılmış hiçbir dava yoktur, dolayısıyla İngiltere ile ilgili bir sorunum da bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili yazarınızın iddialarının gerçek dışı olduğunu gösteren, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü'nün araştırma yazısını gönderiyorum.

Saygılarımla;

Ersin Tatar

KKTC Başbakanı”