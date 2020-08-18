  • BIST 1.094
  • Altın 476,700
  • Dolar 7,3785
  • Euro 8,7815
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Başbakan Tatar İş Kadınları Derneği Heyetini Kabul Etti

» »
Başbakan Ersin Tatar, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Başbakan Tatar İş Kadınları Derneği Heyetini Kabul Etti

Başbakan Ersin Tatar, İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakan Ersin Tatar, İş Kadınlar Derneği’nin demokrasi anlayışı içinde toplumda önemli yeri bulunduğunu belirtti.

Hükümetin elindeki imkânlarla ülkeyi yönettiğini söyleyen Tatar, pandeminin, ekonomik yaşamda yarattığı sorunlara işaret etti. Tatar, sorunlara rağmen, normalleşme sürecinde atılan adımların ekonomide hareketliliği sağladığını söyledi.

2021 yılı için bütçe çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tatar, bütçe açığı konusunda Türkiye ile görüşmelerin başladığını belirtti. Tatar, esnafın ve iş dünyasının ihtiyaçları ve kayıplarına yönelik kaynak çıkışının şart olduğunu söyledi.

“Bu saatten sonra kapatma söz konusu olamaz” diyen Tatar, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek, tedbirler alınarak sürecin yönetileceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nda ek tedbirlere yönelik kararlar alındığını anımsatan Tatar, KKTC’de yaşamı korumak ve güvenilir ortamı devam ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını, bu noktada halkın duyarlılığının da şart olduğunu vurguladı.

Hastanede COVID-19 hastalarına yönelik özellikle ağır hastalar için 100’den fazla yatak bulunduğunu dile getiren Tatar, ülkede şu an için ağır hasta bulunmadığını söyledi.

Asemptomatik hastaların ve temaslıların izole edildiğini söyleyen Tatar, temaslı takip ekiplerinin toplumu korumak adına titiz çalışma yürüttüklerini belirtti.

Tatar, salgının yayılmasını önleme noktasında toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

CANDEMİR

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, derneklerin ve örgütlülüğün topluma kazandırdıklarının önemine işaret etti.

Pandeminin tüm dünyada ve KKTC’de ekonomiyi olumsuz etkilediğini, ne zaman normale dönüleceğinin bilinmediğini söyleyen Candemir, iş dünyasının rahatlatılması ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Candemir, ekonomik sorunların çözümsüz kalmasının, sosyal sorunlara yol açacağını söyledi.

Seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirten Candemir, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Başbakan Tatar ve diğer tüm adaylara başarı diledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal Hizmetler Dairesi İskele Şubesi’nde geçici adres değişikliği18 Ağustos 2020 Salı 13:24
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: “Kadınların ekonomide önemli rolleri olmalı”18 Ağustos 2020 Salı 13:15
  • Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Hayvan Barınağını Ziyaret Etti18 Ağustos 2020 Salı 13:13
  • Mete Tümerkan'dan 'Doğu Akdeniz' yorumu18 Ağustos 2020 Salı 13:09
  • Sonüstün: "Ya kendi demokrasimizi kendi ellerimizle kurup yücelteceğiz ya da devletçilik oynayacağız"18 Ağustos 2020 Salı 13:06
  • Lefkoşa-Girne Anayolunda Trafik Kazası18 Ağustos 2020 Salı 12:58
  • Yeniboğaziçi Belediyesi kampı susuz bıraktı18 Ağustos 2020 Salı 12:27
  • DP Parti Meclisi Denktaş’ı destekleme kararı aldı18 Ağustos 2020 Salı 12:21
  • Yok böyle kaza!18 Ağustos 2020 Salı 12:17
  • “Hidden Treasures in Cyprus” Cuma günü Rüstem Kitabevi Galerisi’nde18 Ağustos 2020 Salı 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti