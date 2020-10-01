Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) Ziyaret Etti…

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek, ekonomik ve ülke gündemi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da hazır bulundu.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, konuşmasına, “Hoşgeldiniz, şeref verdiniz” diye başlarken, Pandemi sürecinde hükümetle yakın çalıştıklarını, tüm ekonomik paketlerde masada yer aldıklarını hatırlattı ve yapılanların doğru olduğunu söylediklerini kaydetti.

Deniz şöyle konuştu:

“ Alınan kararlarla ilgili felaket tellallığı ile bugünlere geldik ama yapılan felaket tellaklıklarının hiçbiri tutmadı, gerçekleşmedi. Güneyde, 22 ölüme ve yüzerce pozitif vakaya rağmen uçuşlar devam ediyor, okullar açılıyor. Bizde bir okulda vaka görülse, siyaset amaçlı sosyal medya terörüyle, sadece okullar değil, bütün iş dünyası da kapanmaya zorlanacak. Bu yanlıştır ”dedi.

Turgay Deniz,” İş dünyası yaşananları çok yakından takip etti. Pandemiden en çok reel sektör olumsuz etkilenmiştir. Katkılar olmuştur, muafiyetler yaratılmıştır, kredi paketleri can suyu niteliğindedir ama istenilen noktalara kredi gitmemesinin nedeni bankalar olmuştur.Bankalar bu işe çok gönüllü olmadı. İşleri yokuşa sürdüler” ifadelerini kullandı

Turgay Deniz, “Dünyada neler oluyor diye bakmamız lazım. Bazı iş yerleri kapanıyor, halimizi şükretmemiz lazım. Daha kötü ülkeler var. Adamız her konuda güvenlidir, huzurludur. Sonuçların hayırlı olmasını dileriz, herkes vatandaşlık hakkını kullanmalı... Referandumda da olumlu oy vermemiz lazım” diye ekledi

BAŞBAKAN TATAR’IN AÇIKLAMASI

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar da, pandemi sürecinde KTTO ile yakın çalıştıklarını ve hep birlikte bir başarıya ulaştıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde cesur kararlar aldıklarını, önemli yol aldıklarını kaydeden Tatar, “Sayın Akıncı, bakanlar kuruluna geldi ve tam sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal istedi... Bunu kabul etmedik. Doğruyu yaptık... Cesur ve pragmatik olduk, Süreç bizi haklı çıkardı” dedi.

Başbakan Tatar, “ Şu an hamdolsun vakaları düşürdük, 3-5 gün sonra bu da bitecektir. İlk önce sağlık, sonrasında ekonomi... Ankara ziyaretimizde de herşeyi görüştük. 2021 bütçe ihtiyaçları da gündeme geldi. Bunlar olacak. Gelirlerimiz olması gereken noktada değildir. Hedeflenen gelirler sağlanamadı çünkü Pandemi nedeniyle giderler arttı. Sağlık Bakanlığı için 100 milyon TL harcadık... Bütün dünya bunun sıkıntısını çekiyor. Pandeminin bitmesiyle temel sektörlere bakacağız, sanayidir, ticarettir, turizmdir, yüksek öğretimdir... bir takım düzenlemelerle çalışmaları teşvik edeceğiz” diye konuştu.

Tatar, “ KTTO çok kıymetli bir kuruluşumuzdur. Ekonomi dünyamızın vazgeçilmez unsurudur. KTTO için emeği geçenlere teşekkür ederim, hayatta olmayanları rahmetle anıyorum. Binlerce üyenizle, ekonomik hizmetleriniz ve vergilerle en büyük katkıyı yapan KTTO ile yakın çalışma ve işbirliğini, Pandemi sürecinde olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı