Başbakan Tatar Kıbrıs Türkü’nün Federasyon Anlayışı İle Rumların Anlayışının 50 Yıldır Örtüşmediğne Dikkati Çekerek Vurguladı

“Kosova süreci gibi bir süreç bir yerde başlayacaktır”

Başbakan Ersin Tatar, 50 sene federasyona dayalı bir çözüm için boşa kürek çekildiğini belirterek, yeni bir müzakere sürecinde 2 devletli çözüm dahil alternatiflerin mutlaka masada olması gerektiğini, kendisi seçilmesi halinde 2 devletli çözümü masaya getireceğini” söyledi.

Başbakan Tatar, “ Kıbrıs için de Kosova süreci gibi bir sürecin bir yerde başlayacağını” belirtti.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir televizyon programında Kıbrıs konusu ve hükümet çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Rum kesiminin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devam ettirmek ve adanın tek sahibi olmak istediğini söyleyen Tatar, “Temel istekleri adadaki ipleri ele geçirmektir. Bu tehlikeye müsade etmemeliyiz” diye konuştu.

“50 SENE BOŞA KÜREK ÇEKTİK”

50 senedir boşa kürek çekildiğini söyleyen Tatar, federal temelde bir anlaşma için umut olmadığını belirtti ve şöyle ekledi:

“Crans Montana’dan sonra hiçbir şey değişmedi. Zafiyetler masada kaldı. O zafiyetler karşımıza ileride çıkacak. Mustafa Akıncı’nın federasyon için ‘bu neslin son denemesidir’ demiştir. O da AB çatısı altında iki devletten bahsetmişti. TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘bizim için federasyon bitmiştir’ açıklaması var. Dolayısıyla bu görüşmelerin başlaması için Rumların bazı şartlarının değişmesi lazım.”

“KOSOVA SÜRECİ BİR YERDE BAŞLAYACAKTIR ”

Kosova modelinin Kıbrıs konusunun çözümünde bir model olarak gündeme gelip gelemeyeceğinin sorulması üzerine de Başbakan şunları söyledi:

“ Bu zaman içerisinde olabilecek bir şey. Ama Türkiye’nin bizi tanıması 100 ülkenin bizi tanıması kadar önemlidir çünkü bütün işlerimizi Türkiye ile yapıyoruz. Kosova süreci gibi bir süreç bir yerde başlayacaktır….Bir yerde bizim ayrı devlet dediğimiz olay gündeme gelecektir. Bizim şu anda yapmamız gereken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni özellikle ekonomik olarak güçlendirmektir.

Türkiye ile ilişkilerimizi daha iyi noktaya getirmemiz lazımdır.

İstikrar içinde kalkınacağımız güvencesini halkımıza vermemiz lazımdır.

Kıbrıs Türk halkı onurlu bir halktır ve bu yolda yürümesi lazımdır.

Yani biz başkalarına mahkum olmamalıyız.

Hepinizin aileleri bu Cumhuriyet’in kurulması için büyük emekler vermiştir. Netice itibariyle bir devlet kurduk…İşte bu Devlet’e sahip çıkmamız lazımdır. Bizim Arzu ettiğimiz şey tabii ki tanınmaktadır bu tanıma belki yıllar alır ama biz her geçen gün kabul edilebiliyoruz.

KKTC’de 100 den fazla ülkeden öğrenci geliyor 100'den fazla ülke ile ticaret yapıyorsun daha fazla ülkeden buraya turist geliyor dolayısıyla Bu ne demektir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem ticari hem de ekonomik olarak her türlü kabulü şu veya bu şekilde görmektedir.”

AKINCI’NIN HARİTA TAVİZİ

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Crans Montana’da Rumlara taviz olarak harita vermesi konusuna değinen Tatar, “Haritayı geri çektim dese de, Rumlar neyi vermeye niyetlendiğini biliyor, ama biz bilmiyoruz. Madem karşılığında bir şey almadın, neden harita veriyorsun? İfadelerini kullandı.

“ALTERNATİFLER MASADA OLMALI”

Yeni bir müzakere sürecinde mutlaka alternatiflerin masaya gelmesi gerektiğine işaret eden Tatar, Crans Montana’da federal temelli anlaşma için her şeyin denendiğini dile getirdi. Netice itibariyle masa çöktüğünü kaydeden Tatar, “Müzakere başladığı zaman sorunsuz kalmamalı, sonuç odaklı olmalı. Bu nedenle alternatiflerin masada olması gerekir. Egemen eşitlik temelinde bir anlaşmaya varılabilmelidir” diye konuştu.

Ankara ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylarının yer aldığı TV programına katılmamasıyla ilgili olarak ise Tatar, hiçbir programa hayatında ‘hayır’ demediğini belirterek, “En büyük muhalifin programına bile gittim. Ben Show TV'nin kuruluşunda da bulundum. Düşünce ve görüşlerim belli, neyinden çekineceğim? Ben programdan kaçmışım. Yok öyle bir şey; Şimdi özel televizyonların bir program çalışması var; Katılacağım. BRT zaten 9 Ekim’de bizi bir araya getirecek. Bu çoktan açıklandı…Ama bazı arkadaşlar gereksiz bir şekilde beni suçlamaya kalkışıyorlar. Hayretler içindeyim” dedi.

Türkiye hükümetinden davet geldiğini anımsatan Tatar şöyle devam etti:

“TOPLANTIYI ZATEN BEKLİYORDUM...”

“Türk hükümeti beni davet edince onlara verebileceğim hiçbir izahatım yoktur. Bana uçak gönderdiler, 4 saat toplantı yaptım. Toplantının mahiyeti de belli. Ben böyle bir toplantıyı bekliyordum, dün telefon geldi, gelebilir miyim diye sordular, uçağı göndereceklerini söylediler, ben de tabi ki evet geliyorum dedim. Basın müşavirime bu programa katılamayacak olduğumu bildirdim ve gittim. Ben başka bir program olursa katılacağım.”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz'de "Kıbrıs Türkleri dahil tüm tarafları" bir araya getirecek, kapsayıcı bir enerji işbirliği forumu kurulmasını önerisine ilişkin ise Tatar, “Türkiye bizi böylesi bir foruma kendi kabul ettirecek. Tanınmıyoruz diye orada yer almayacağız diye bir şey yok. KKTC’nin anlaşma yapma yetkisi vardır. Çünkü toprağımız var, halkımız var, kendi kendimizi yönetiyoruz” dedi.