Başbakan Tatar, KITSAB’ı Ziyaret Etti

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği’ni ziyaret ederek, turizm sektörünün durumu ile ilgili bir toplantı yaptı.

Birlik Başkanı Orhan Tolun, görüşme öncesi, Başbakan Tatar’a konuyla ilgili hassasiyeti ve çabaları için teşekkür etti.

Tolun, “ Sizin de bildiğiniz gibi, Pandemiden en çok etkilenen sektör turizmdir... Turizmden ekmek yiyen sektör çok sor durumda... Ayağa kalkması için daha fazla desteklenmesi gerekir” dedi.

Tolun, “ Bizlere Yardımcısı olmaya çalıştığınızı biliyoruz. Sizin ve Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren’in de çabalarıyla bir hibe aldık. 2021 zor bir dönem olacak. yüzde işbirliğinin devamını dileriz” diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar da, turizm sektörünün iyi bir ivme yakaladığını, ancak Pandemi nedeniyle faaliyetlerin sekteye uğradığını hatırlattı.

Tatar, “ Zor ekonomik şartlara rağmen, son 10 günde turizm sektörüne 25 milyon kaynak ayrıldı... bir takım hibe katkıları da yapıldı... korona elbette bitecek ve bitince hayata devam edeceğiz. Turizm sektörünün kaldığı yerden yoluna devam etmesi için elden gelen katkıları sürdüreceğiz” dedi.

Karantina sürecinin devam ettiğini anımsatan Tatar, ev karantinası üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Normalleşme ile turizmin eski potansiyeline kavuşacağına inandıklarını belirten Tatar, birlik ve beraberlik içinde bu süreci atlatacaklarını ifade etti.

KITSAB’a çalışmalarında başarı dileyen Tatar, “ Yeni gelecek için KKTCyi güçlendirmeye devam edeceğiz...” diye konuştu.