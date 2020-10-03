Başbakan Tatar, Memur-Sen’i Ziyaret Etti

Tatar:” Benim İçin Uzlaşıcı Olmaz Esastır”Manga: ” Türkiye İle Zıtlaşan KKTC Cumhurbaşkanı Olmaz”

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Memur-Sen’i ziyaret ederek, Başkan Akın Manga ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Akın Manga, “Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıs Türk Halkının egemenliğini temsilcisini belirlemesi açısından son derece önemlidir. Halkın yüzde 80’i Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamını istemektedir. Yeni Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ile zıtlaşan biri olmaması lazımdır. Türkiye ile zıtlaşan KKTC Cumhurbaşkanı olamaz. Aynı milletin iki kardeş devletinin ilişkilerinin gelişmesi yücelmesi şarttır. Başarılar dileriz” dedi.

Akın Manga, Kıbrıs Konusu ile ilgili görüşlerini de yazılı olarak Ersin Tatar işe paylaştı.

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar da, Memur-Sen ile Kıbrıs Konusunda benzer görüşlere sahip olduklarını, mali konularda bir çok çalışma yaptıklarını, işbirliği yürüttüklerini söyledi.

Pandemi süreci nedeniyle oluşan ekonomik şartlarla ilgili de işbirliği gerektiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk Halkının birliktelik içinde yoluna devam etmesinin önemine vurgu yaptı

Sorunlara çatışma değil uzlaşı kültürü ile yaklaşmak gerektiğini ifade eden Tatar, iş dünyası, özel sektör, kamu bir bütün içinde çalışılarak 2021 bütçesi oluşturmak istediklerini söyledi.

Tatar, kendisi için uzlaşıcı olmanın esas olduğunu, Cumhurbaşkanı seçildikten itibaren, uzlaşı kültürü içinde KKTC devletinin devamını sağlamak ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinde güvence altına geleceğe yol almak için çalışacaklarını ifade etti.