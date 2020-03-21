Başbakan Tatar: OTEL sahipleri vermiyor! Cumhurbaşkanı provoke etti!

Basbakan Ersin Tatar, eleştirilerin odağında bulunan Dikmen'deki ÖZOK öğrenci yurdunda basın açıklaması yapıtı
Dome Oteli alamadım,neredesin Erhürman?
Yatırımcı Ali Özok'a teşekkür ediyorum.
Yatırımcıya sahip çıkıyorum. Bu aileye destek olmak istiyorum.
Ben olayı sabah sabah çözdüm.Olacak iş değil.
Cumhurbaşkanı'nın sabah 6'da yaptıkları kışkırtmadır.
Halkımız sağ duyuya çağırıyorum.
Tatar ben kimseden özür dilemiyorum. Birileri özür dileyebilir.
Ben Başbakan olarak kimseden özür dilemiyorum. Özür dileyecek bir durum yok.
Sabahın köründe buraya Cumhurbaşkanı gelecek ve bu kışkırtmalar olacak,bu olmadı.
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