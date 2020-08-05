Başbakan Tatar'dan Lübnan'a taziye mesajı

Başbakan Ersin Tatar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Başbakan Ersin Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama sonucu çok sayıda kişinin ölmesi, binlerce kişinin yaralanması bizleri derinden üzmüştür. Şahsım ve hükümetim adına, Lübnan halkına başsağlığı, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."
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