Başbakan Tatar’ın Doktor kızından baz istasyonu uyarısı

Tatar’ın sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme şöyle:

“Dün aramızdan bir vatandaş baz istasyonlarına yakın kalan bir tanıdığının çocuklarının işitme kaybı yaşadıklarını doktorun sebebinin evlerinin yakınındaki baz istasyonu olduğunu söylediğini anlattı...Sizi korkutmak değil amacımız ama risklere karşı uyandırmak, 5G şuan adamızda bulunan baz istasyonlarının yaydığı frekanstan çok daha güçlü bir frekansa sahip. Ve bu hepimize bir tehdit oluşturuyor.

Bu durum sadece seni beni değil bütünü ilgilendiriyor. Ben ve birçok arkadaşım yüksek teknolojili, betonlarla örülü ve robotların dolaştığı bir Kıbrıs' dan çok sağlıklı ve mutlu insanların doğayla uyum içinde yaşadığı bir Kıbrıs hayal ediyoruz. Her birinizin sesi ve tepkisi önemlidir.

Gücünüzü elinize alın ve sağlığımız için araştırın ve gerektiğinde ses çıkarın böylece değişim yaratabiliriz. Bu guruba bakın, burada güvenilir bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve bir tepki vermek adına

Mustafa G. Demirağ oluşturduğu imza kampanyasına katılabilirsiniz.”