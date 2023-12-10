Başbakan Üstel: 13’ncü maaşlar, 21 ve 22 Aralık’ta ödeniyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, muhtarlarla buluşmasında müjdeleri tek tek sıraladı...

Başbakan Üstel, ilk olarak muhtarların, tarihi görevleriyle, demokratik yaşam içerisinde, vatandaşa doğrudan hizmet götürdüklerini vurguladı.

Muhtarlarla yapmakta oldukları bölge toplantılarında, talepleri doğrudan dinleme fırsatı bulduklarına işaret eden Üstel, muhtarlara desteğin, halka doğrudan hizmet demek olduğunu yıllardır tecrübe ettiğini söyledi.

MUHTARLARA ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN MALİ DESTEK GELİYOR

Muhtarlara mali desteği artırma müjdesini paylaşan Üstel, “Değerli muhtarlarımız ulvi bir görev yürütüyor. Bunu en iyi bilenlerden birisi de benim. Muhtarlarımızı daha iyi bir noktaya getireceğiz. Onlar bulundukları mahallenin mülki idare amiridirler. Yıllardır beklentileri ve talepleri olduğunu çok iyi biliyoruz. Muhtarlık binalarının tamiri için destek olacağız. Binalarında elektriği olmayanlar için de gerekli olan miktarı 2024 bütçesine koyduk. Binası olmayanların da binasını yapacağız. E-devlet projesi tamamen bitene kadar, herkesin binası olacak, bilgisayarı olacak. Muhtarlıklarımız da otomasyona bağlanacak. Devlet muhtarlarımıza maaş vermiyor. Yakıt ya da kırtasiye masrafına yetecek kadar mali katkı alan muhtarlarımızın haklı isteğine kulak verdik. Asgari ücretin yüzde 95’i kadar mali katkı vermeye karar verdik. 2024 bütçesi geçince, bu uygulama da yürürlüğe girecek" dedi.

13’NCÜ MAAŞLAR 21 VE 22 ARALIK'TA

Üstel, konuşmasında halkın alım gücüne de vurgu yaparak, “Sosyal sigortalıların tümü 21 Aralık’ta, kamu çalışanları ise 22 Aralık’ta 13’ncü maaşlarını almış olacak. Hayat pahalılığı ne kadarsa, yıl sonu aynı oranı maaşlara yansıtacağız" ifadelerini kullandı.