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Başbakan Üstel’den Türkiye’deki deprem ile ilgili açıklama: Elimizden gelen her tür yardımı yapmaya hazırız

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Başbakan Üstel’den Türkiye’deki deprem ile ilgili açıklama: Elimizden gelen her tür yardımı yapmaya hazırız
Başbakan Üstel’den Türkiye’deki deprem ile ilgili açıklama: Elimizden gelen her tür yardımı yapmaya hazırız

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’de yaşanan ve Kıbrıs’ta da hissedilen deprem ile ilgili yayımladığı mesajında, Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu her noktada yardımda bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek, tüm çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Başbakan Ünal Üstel, yaşanan deprem ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Üstel’in mesajı şöyle:

“Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ülkemizde de şiddetli bir şekilde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremin ülkemizde bir yıkıma neden olmasa da Türkiye’nin birden çok ilinde ciddi felaketlere neden olduğuna üzülerek şahitlik ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm kurumlarımızla birlikte Türkiye’mizin ihtiyaç duyduğu her noktada bulunmaya ve elimizden gelen her tür yardımı yapmaya hazırız ve bu konuda gerekli tüm çalışmaları başlatmış durumdayız.

Milletçe, birbirimize destek olarak bu felaketi de hep birlikte aşacağız.

Halkımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem felaketinde yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.”

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