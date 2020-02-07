  • BIST 121.853
  • Altın 301,441
  • Dolar 5,9827
  • Euro 6,5617
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında

» »
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında
Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi durumunda kapalı Maraş’ın açılmasını başaracağına ilişkin açıklaması Rum basınında yer aldı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklaması Alithia gazetesinde “Kudret Özersay Seçilmesi Durumunda Maraş’ın Açılmasını Başaracağını Söylüyor”; Fileleftheros gazetesine “Özersay: Maraş’ın Açılması Teori Değil”; Haravgi gazetesinde ise “Özersay: Maraş’ın Kıbrıs Türk İdaresi Altında Açılması” şeklinde yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Pazartesi yeniden toplanıyor.06 Şubat 2020 Perşembe 20:45
  • Kıbrıs'ta Kadına Şiddet Suçları Gün Geçtikçe Artıyor06 Şubat 2020 Perşembe 20:42
  • Polisin Yaptığı Yol Kontrolünde HintKeneviri Yakalandı06 Şubat 2020 Perşembe 20:38
  • Dikkat ! Elektrik kesintisi06 Şubat 2020 Perşembe 20:25
  • Başbakan ile eylemciler görüşüyor!06 Şubat 2020 Perşembe 18:33
  • Başbakan Tatar, Yeniden Refah Partisi Başkanı Ve Heyetini Kabul Etti06 Şubat 2020 Perşembe 18:27
  • Rum basını: “Hellim konusunda tüm taraflar işbirliği ve sağduyu noktasında uzlaştı”06 Şubat 2020 Perşembe 16:15
  • Eylem Başbakanlık önün devam ediyor06 Şubat 2020 Perşembe 15:56
  • Gürcafer: "Bu kadar zamandır eylem yapıyoruz ilk kez arka kapıdan kaçan bir başbakan gördüm" dedi.06 Şubat 2020 Perşembe 15:38
  • Gönyeli-Boğaz Arasına Beton Oto Korkuluk Yapılması İçin İhale Açıldı06 Şubat 2020 Perşembe 15:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti