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Başbakanlık açıkladı...

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Başbakanlık açıkladı...
Başbakanlık açıkladı...

BASIN AÇIKLAMASI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugünkü toplantısında çeşitli karar ve öneriler saptayarak Başbakan Sayın Ersan Saner’e iletti. İletilenler Başbakan ve bazı Bakanların katılımı ile akşam saatlerinde değerlendirildi. Üst Komite kararları yarın resmi gazetede yayınlanacak. Başbakan Ersan Saner yarın saat 14.00’te yeni ekonomik önlemleri açıklamak için gerçekleştireceği basın toplantısında hükümetin 5 ilçede ( Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke) yarın gece yarısı sona erecek kısmi sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararını da açıklayacak ve üst komite kararları ilgili değerlendirmelerde bulunacak

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