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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi toplantı gerçekleştirdi

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Başbakanlık Müsteşarı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında Başbakanlık’da bir toplantı gerçekleştirdi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi toplantı gerçekleştirdi

Verilen bilgiye göre toplantıda  Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi; Sivil Savunma Teşkilatı'nın yaptığı bir sunumla,  KKTC Afet Müdahale Planı, Kamp bağlamında bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması gereken hazırlıklar ve Türk Dünyası Devletleri Teşkilatı sivil korunma mekanizmasının oluşturulması konu başlıkları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. 

Başbakanlık Müsteşarı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu yapılan toplantı hakkında detaylı bilgi vererek, “Bugün gerçekleştirilen toplantıda; doğal afetler için yapılan çalışmaların durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunularak, ilerleyen dönemlerde hayata geçecek projeler ile ilgili görev dağılımı yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitemiz düzenli şekilde başta deprem olmak üzere yangın, su baskını veya sağlık gibi konularda yaşanacak afetlere karşı alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları konuşmak üzere toplantı gerçekleştirmekte ve tesbit edilen eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

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