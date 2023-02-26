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Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi, okullarda deprem denetimlerine başladı

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Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nin, son toplantısında üretmiş olduğu karar doğrultusunda harekete geçen teknik ekipler depreme dayanıklılık denetimlerine ilişkin ilk uygulamaları bugün gerçekleştirdiler.
Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi, okullarda deprem denetimlerine başladı

Başbakanlık yetkilileri, Başbakanlığa bağlı Deprem Komitesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve teknik ekipler bugün Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nde ilk deprem dayanıklılık denetimini yaptılar.

Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Başbakan Ünal Üstel, “Halka söz verdiğimiz gibi, depreme karşı hazırlıklı olmak için bugün Gazimağusa ilçesinde Namık Kemal Lisesi ve Gazi Mağusa Türk Maarif Koleji'nden, çocuklarımızın eğitim yuvalarından başlayarak ilk adımı atıklarını” dedi.

Başbakan Üstel, Başbakanlık yetkilileri ve Deprem Denetim Komitesi’nin ortak yürüttüğü çalışmalarla önce tüm okulları risk gruplarına göre ayrılacaklarını, ardından çıkacak analiz sonuçlarına göre ise belirlenen eylem planını hemen uygulamaya sokacaklarını açıkladı.

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