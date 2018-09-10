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Başbakanlık’taki toplantı sürüyor

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi devam ediyor.
Başbakanlık’taki toplantı sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sabah saatlerinde Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek hazırladığı bir çalışmayı paylaştı ve birliğin görüş ve önerilerini aldı.

Bakan Şahali’nin süre talebine olumlu yaklaşan hayvan üreticileri, Şahali’nin görüşmesinin sonucunu beklemeye başladı.

Bu arada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Başbakan Tufan Erhürman Başbakanlık’ta hayvancıların sorunlarını ele alan bir toplantı yapıyor.

Toplantıya üst düzey bürokratların da katıldığı belirtiliyor

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