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Başbakanlık'tan da Yiğit Bulut açıklaması geldi

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Başbakanlık'tan da Yiğit Bulut açıklaması geldi
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un "KKTC Türkiye'nin deniz aşırı vilayetidir" sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Yiğit Bulut’un katıldığı bir televizyon programında, Kıbrıs Türk Halkı ve onun devletine ilişkin görüşlerinin ağırlığından çok öte değerlendirildiği üzüntüyle izlenmektedir.

Sayın Bulut’un, bir vatandaş olarak ve kişisel görüşünü belirttiğini ifade etmesine rağmen, en az söylenenler kadar, KKTC olarak, Anavatan Türkiye ile en üst düzeyde yapılan tüm toplantılarda mutabık kalınan, “resmi devlet” politikasıyla örtüşmeyen bu tür görüşlerin, “resmi görüş” gibi önemsetilerek gündem yaratılması da gereksizdir, anlamsızdır ve abesle iştigaldir.

Kıbrıs Türk Halkının hassasiyetlerini dikkate almayan, bu ve buna benzer kişisel görüşlerin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sesi gibi algılanmaması ve sorumsuzca yapılan bu tür söylemlerden yola çıkarak gereksiz yere Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğumuz Türk Ulusuna haksızlık yapılmamasının önemine dikkat çekeriz. 

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