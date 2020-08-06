Başhekim Kalfaoğlu: “Günde bin PCR testi yapabilecek durumdayız”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki laboratuvarda incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile kamera karşısına geçen Bakan Pilli, bu süreçte hastaneye neler kazandırdıklarını anlattı.

İlk sözü alan Başhekim Kalfaoğlu, Covid-19 hastalarını, hastane dışında tutmak için konteynır oda hazırladıklarını, virüsü hastane içine sokmadıklarını ifade etti.

12 yıldır yoğun bakım servisini açamadıklarını, bu süreçte, Sağlık Bakanı ve Müsteşarı’nın desteğiyle 5 yatak kapasiteli bir yoğun bakım servisi açabildiklerini kaydetti.

Başhekim, bugün itibariyle 5 olan yatak kapasitesini; 10 çıkarttıklarını vurguladı.

PCR laboratuvarının da kurulduğunu belirten Kalfaoğlu, 4 öğretim üyesi, 3 çalışanı ve 3 PCR cihazı ile söz konusu laboratuvarda günde 1000 PCR testi yapacak durumda olduklarını ifade etti.

Bu süreçte hastanedeki boş servisleri yenilediklerini belirten Başhekim, giriş çıkışların kontrol altına alabilmek için otomatik kapılar yapıldığını kaydetti.

Başhekim ayrıca, otoparkın da hastane için ciddi bir sıkıntı yarattığını belirterek, 140 araçlık yeni bir otoparkın altyapı çalışmalarının başladığını söyledi.