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Başhekim Uçaner: Her türlü tedavi eksiksiz uygulanıyor

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Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner, Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören Covid-19 hastalarına gereken her türlü tıbbi müdahalenin yapılmakta olduğunu söyledi.
Başhekim Uçaner: Her türlü tedavi eksiksiz uygulanıyor

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Erol Uçaner, Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören Covid-19 hastalarına gereken her türlü tıbbi müdahalenin yapılmakta olduğunu söyledi.

Uçaner, BRT’de katıldığı ManşetArtı programına yaptığı açıklamada, yoğun bakımda tedavisi sürmekte olan entübe durumdaki bir Covid-19 hastasına nefes borusunda yaşanan sıkıntı karşısında gerekli müdahalenin yapıldığını söyledi.

Uzun süren entübenin nefes borusunda yarattığı sorun üzerine trakeotomi denilen işlemin uygulandığını belirten Uçaner, gerekli solunum desteği için nefes borusuna başka bir yol açıldığını kaydetti.

Uçaner, sağlık sisteminin her şekilde devam ediyor olmasının vurgulanması gereken nokta olduğunun altını çizerek, “Covidli hastalara hiçbir çekingenlik yaşanmadan, hiçbir geri adımda durulmadan, hastanın fiziksel kondisyonu ne olursa olsun, Covidli olsun veya olmasın, tüm hastalara aynı şekilde hizmet veriliyor” dedi.

Bugüne kadar her türlü cerrahi operasyonların yapıldığını ve gerekmesi halinde de yapılacağını vurgulayan Uçaner, görevdeki sağlık personelinin Covidli hastalara da diğer hastalara olduğu gibi hizmet vermekte olduğunun altını çizdi.

Doktor Erol Uçaner, covidli hastalara sağlık hizmeti vermenin her zaman rsikli olduğunu, ancak gelinen aşamada hastalığa yakalanmada en riskli iş olan ameliyatların bile yapılmakta olduğunu söyledi. 

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