Basın Emekçileri Sendikası:Yaşasın Kızıl 1 Mayıs!

Basın Emekçileri Sendikası 1 Mayıs mesajı yayınladı

Emekçinin dayanışma günü olan 1 Mayıs’a ne yazık ki emek sömürüsünün vahşice uygulandığı bir çalışma hayatıyla giriyoruz. Özellikle merkezi hükümetlerin emekçinin değil sömürenin tarafında yer alması ve mevcut düzenin bu anlayış üzerine inşa edilmesi yüzünden, adanın kuzeyinde dili, dini, rengi, cinsiyeti ve ırkı farketmeksizin binlerce emekçi iş yasasına aykırı bir şekilde sömürülüyor. Ağırlıklı olarak bu sömürü özel sektörde gerçekleşse de, son dönemlerde kamu emekçilerinin de haklarının nasıl engellendiğine ve var olan haklarına nasıl göz dikildiğine hep birlikte şahit oluyoruz.

Özel sektörde sendikalaşmanın önünü bugüne kadar göreve gelen hiçbir hükümet açmazken, bu örgütsüzlük, sömürünün uygulanmasına katkı sağlamakta ve önüne geçilmesini engellemektedir. Basın-Sen olarak paydaş ve yoldaş örgütlerimizle uzun bir süredir özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması için mücadele veriyoruz. Ticaret Odası’na kayıtlı olmayan bir iş yeri eğer ticaret yapamıyorsa, sendikalaşma kültürünün gelişmesi için de mutlaka sendikasız işçi çalıştırma yasaklanmalıdır. Bu uygulama hem emekçiye güvence getirecek hem de kaçak işgücünü önüne geçecektir.

Bizler örgütlü olduğumuz basın camiasındaki sıkıntıları çok iyi biliyoruz ancak toplum olarak dibe vurduğumuz bu süreçte biz gazeteciler kendi sorunlarımızdan daha çok toplumumuzun sorununa yer vermeyi ve onların sesi olmayı tercih ederiz. Bizim mesleğimizin en zor yanlarından birisi de budur. Her kesimin sesi olurken, kendi sesimizi duyurmaya zamanımız olmuyor. Ancak duyurmak için ayaklandığımzıda da karşımızda duracak bir güç kalmıyor. O nedenle önümüzdeki süreçte basın camiasındaki problemlere sendika olarak geçmişte olduğu gibi, hatta daha da fazla eğileceğimizin ve mücadele gücümüzü emekçilerle birlikte yükselteceğimizin bilinmesini isteriz.

Yaşasın Kızıl 1 Mayıs!