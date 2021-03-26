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Basın-Sen sadece 2 ön kapak hazırlayan sosyal medya gazetelerine karşı mücadele başlatıyor

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"Gazeteci Serhat İncirli’yi açıkça tehdit eden bu sözde yayın organlarına geçit vermeyeceğimizi, diledikleri gibi insan hak ve özgürlüklerine saldırmalarına göz yummayacağımızı, tehdit ve baskılara karşı..."
Basın-Sen sadece 2 ön kapak hazırlayan sosyal medya gazetelerine karşı mücadele başlatıyor

İşte açıklama;

Sosyal medya üzerinden sadece iki ön kapak hazırlayıp gazetecilik etiğine yakışmayacak şekilde insanlara saldıran, hakaret eden ve hedef gösterten “Kıbrıs Tercüman” ile “Kıbrıs Günaydın” hakkında gerekli tüm yasal süreçlerin başlaması için ilgili tüm makamlara Pazartesi günü itibarıyla sendika olarak başvuracağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Son olarak üyemiz Gazeteci Serhat İncirli’yi açıkça tehdit eden bu sözde yayın organlarına geçit vermeyeceğimizi, diledikleri gibi insan hak ve özgürlüklerine saldırmalarına göz yummayacağımızı, tehdit ve baskılara karşı her zaman olduğu gibi gazetecilerin yanında duracağımızı açıkça ifade ediyoruz. Gerek yurtdışında gerekse de adamızda bu sözde yayın organlarıyla bağlantısı olan herkesi ortaya çıkaracağımızdan ve yargı önünde tehditlerinden dolayı yüzleşeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Ayrıca sendika olarak gelecek haftadan itibaren derinlikli bir çalışma yaparak özellikle internet üzerinden yayın yapan ancak ne yatırımı olan, ne izni bulunan, ne de gazetecilik etiğine uyan tüm siteleri, Facebook hesaplarını ve kendini “gazeteci” olarak tanıtan şahısları tespit edip onlarla ilgili de girişim yapılması için ilgili makamlarla temasa geçeceğiz. Bununla da kalmayıp toplumumuzun sağlıklı haber alabilmesi için yükümlülüklerini yerine getirip gerçek anlamda gazetecilik yapanlarla, yükümlülüklerini yerine getirmeyip tetikçilik yapanları liste halinde ifşa edeceğimizin de bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu

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