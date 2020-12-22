BASIN-SEN Üyesi Aylin Özkök Hâlâ Tazminatını Alamadı

Sendikamız üyesi olan ve geçtiğimiz yıl haksız şekilde işten durdurulan Aylin Özkök’ün eski işvereni Kıbrıs Gazetesi aleyhine açmış olduğu dava takriben 1 yıl önce sonuçlanmasına rağmen üyemiz yavaş işletilen icra sistemi yüzünden Mahkeme tarafından hükmedilen tazminatını halen alamamıştır.

Kıbrıs Gazetesi aleyhine başka icraların da sırada olduğu bahanesi üretilerek işini kaybeden ve haksız şekilde işten durdurulduğu için yargıda çare arayan üyemize yaşatılan bu mağduriyeti kabul edilebilir bulmuyoruz.

İş uyuşmazlıklarının, işverenin haksız işten durdurması nedeniyle işini kaybeden basın emekçilerinin ve tüm emekçilerin sorunlarının hızlı ve etkin şekilde işçi alacakları için mahkemelerin işletilmesini beklemek tüm emekçilerin en doğal hakkıdır.

Üstelik bu hakları ve yasal alacakları devletin alacağının önceliği olduğu söylenilerek öteleniyorsa ve dosyalanan icralar yapılmıyorsa burada yargı sisteminin tekrardan sorgulanması gerektiği düşüncesinde olduğumuzu da belirtmek isteriz. Talebimiz yargıya başvurup haklı olduğu mahkeme tarafından karar verilen ve tazminat almaya hak kazanan üyemizin dosyalamış olduğu icranın bir an önce sonuçlandırılmasıdır.

Bu konuda herkesi görevinde sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz.