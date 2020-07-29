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Basın-Sen ve TDP'nin açtığı 'Bilişim Yasası' davası 20 Ağustos'a ertelendi

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Basın-Sen ve TDP'nin açtığı 'Bilişim Yasası' davası 20 Ağustos'a ertelendi
Basın-Sen ve TDP'nin açtığı 'Bilişim Yasası' davası 20 Ağustos'a ertelendi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) Bilişim Suçları Yasası'na ilişkin açtığı davada, ara emri istidası ve dava 20 Ağustos’a ertelendi.

Dava, 20 Ağustos’ta görüşülecek.

İLK DAVA 29 TEMMUZ'A ERTELENMİŞTİ

Basın-Sen ve TDP, 21 Temmuz günü Bilişim Suçları Yasası'na ilişkin itirazını Anayasa Mahkemesi'ne dosyalamış, ilk dava 29 Temmuz'a ertelenmişti.

21 Temmuz'da ertelenen dava sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Tacan Reynar, “Esas amacımız ara emri görüşmesini bir an önce sağlamaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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